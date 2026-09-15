Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти одного з найбільших російських банків ВТБ через його діяльність у фінансовому секторі Ірану та участь у схемах обходу санкцій.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США.

Санкції США проти ВТБ: що відомо

OFAC внесло ВТБ до санкційного списку в межах операції Economic Outcast. Обмеження запровадили відповідно до виконавчого указу №13902, який передбачає санкції проти окремих секторів іранської економіки, зокрема фінансового.

Зараз дивляться

За даними Мінфіну США, протягом останніх трьох років російський ВТБ встановив кореспондентські відносини з іранськими фінансовими установами, які вже перебувають під санкціями.

У січні 2025 року банк почав нарощувати свою присутність у Тегерані. Офіси в Ірані мали допомогти посилити банківську координацію з іранським режимом та збільшити обсяги торгівлі між Росією та Іраном.

Американський Мінфін також заявляє, що ВТБ вживав заходів для переміщення заморожених іранських активів на мільярди доларів.

Крім того, банк створив систему розрахунків у національних валютах через кореспондентські рахунки в іранських ріалах та російських рублях. Її метою було збільшення двосторонньої торгівлі.

Після рішення OFAC усе майно та майнові інтереси ВТБ, які перебувають у США або під контролем американських осіб, мають бути заблоковані.

Американським особам без спеціального дозволу OFAC загалом заборонено проводити операції, пов’язані з майном або майновими інтересами підсанкційного банку.

Окремо Мінфін США попередив іноземні фінансові установи про ризик вторинних санкцій. Банки, які після нового рішення продовжать проводити значні операції в інтересах ВТБ, можуть зіткнутися з додатковими американськими обмеженнями.

Зокрема, OFAC може заборонити таким установам відкривати або обслуговувати кореспондентські рахунки у США чи встановити жорсткі умови для їх використання.

У Мінфіні США заявили, що після нового рішення ВТБ став однією з найбільш комплексно підсанкційних фінансових установ у світі.

Зеленський відреагував на санкції США проти ВТБ

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення Сполучених Штатів щодо ВТБ помітним кроком.

Він зазначив, що ВТБ є одним із системних російських банків та суттєво залучений до схем підтримки російської війни й відносин Москви з іранським режимом.

— Усі такі схеми, що працюють проти миру, дійсно треба знищувати. Дякую партнерам за корисний крок, — заявив Зеленський.

Президент також наголосив, що припинення війни не має альтернативи, а різні форми тиску на Росію мають створити необхідні умови для дипломатії.

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