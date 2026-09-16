Статистика полиции Польши не подтверждает заявления о массовых преступлениях против поляков.

Польская полиция о манипуляциях относительно преступлений украинцев против поляков

Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы 65 поляках, убитых украинцами за последние два года, не подтверждается в официальной статистике польской полиции.

Правоохранители Польши ведут отдельный учет гражданства подозреваемых и потерпевших, однако эти показатели не сопоставляются. Поэтому на основании обнародованных данных невозможно определить, сколько граждан Польши стали жертвами убийств, в которых подозревают украинцев.

Сейчас смотрят

В то же время, статистика свидетельствует об увеличении количества преступлений на почве ненависти, направленных против украинцев. За первое полугодие 2026 года польская полиция зарегистрировала 179 таких случаев. Для сравнения, за весь 2025 их было 275.

Фактчекеры Demagog отмечают, что официальные данные содержат информацию как о преступлениях против граждан Украины, так и о правонарушениях, в которых фигурируют украинцы. Однако эта статистика не подтверждает утверждений о якобы массовом сокрытии преступлений, совершенных украинцами.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.