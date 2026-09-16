Статистика поліції Польщі не підтверджує заяви про масові злочини українців проти поляків.

Польськая поліція про маніпуляції щодо злочинів українців проти поляків

Інформація, яку поширюють у соціальних мережах про нібито 65 поляків, убитих українцями протягом останніх двох років, не має підтвердження в офіційній статистиці польської поліції.

Правоохоронці Польщі ведуть окремий облік громадянства підозрюваних та потерпілих, однак ці показники не зіставляються між собою. Тому на підставі оприлюднених даних неможливо визначити, скільки саме громадян Польщі стали жертвами вбивств, у яких підозрюють українців.

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Водночас статистика свідчить про збільшення кількості злочинів на ґрунті ненависті, спрямованих проти українців. Упродовж першого півріччя 2026 року польська поліція зареєструвала 179 таких випадків. Для порівняння, за весь 2025 рік їх було 275.

Фактчекери Demagog зазначають, що офіційні дані містять інформацію як про злочини проти громадян України, так і про правопорушення, у яких фігурують українці. Проте ця статистика не підтверджує тверджень про нібито масове приховування злочинів, скоєних українцями.

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