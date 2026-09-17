Соединенные Штаты готовятся передать Украине дополнительные ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot. Речь идет о 10 ракетах MIM-104E GEM-T, которые ранее получила Германия.

Об этом сообщается на сайте Конгресса США со ссылкой на решение Государственного департамента.

Ракеты к ЗРК Patriot

Согласно документу США предлагают одобрить передачу Украине ракет на сумму $29,6 млн. Они должны усилить украинскую противовоздушную оборону на фоне российских атак. Украина уже использует боеприпасы этого типа.

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Украина стремится приобрести эти системы для усиления своих возможностей противовоздушной обороны против российских атак. Украина уже владеет боеприпасами того же типа, отмечается в документе.

Правительство США готово разрешить передачу ракетного вооружения с учетом политического, военного и экономического характера.

Следует заметить, что передача американского вооружения третьими странами требует согласования с Вашингтоном.

В то же время, окончательного решения о передаче ракет Украине пока нет. Документ еще предстоит рассмотреть профильные комитеты Конгресса США.

Генеральный инспектор Пентагона заявил о стратегическом дефиците боеприпасов и потере техники на $3,7 млрд из-за войны войны с Ираном. По данным Центра стратегических и международных исследований с конца июля, во время войны американские силы израсходовали значительный объем систем дальнего наземного нападения и средств ПВО, которыми перехватывали иранские атаки. Запасы некоторых ракет, в частности для систем Patriot и THAAD, иссякли более чем наполовину.

Ранее сообщалось, что Штаты ведут переговоры о предоставлении Украине лицензии на производство менее продвинутых ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.

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