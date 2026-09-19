Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати досягли домовленості з Данією та Гренландією щодо безпеки острова.

Про це Дональд Трамп повідомив у Truth Social.

Домовленість щодо Гренландії: що відомо

За словами Трампа, домовленість надасть Вашингтону “постійний контроль” над безпекою Гренландії та передбачатиме обмеження військової присутності противників США на острові.

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— Сполучені Штати Америки уклали угоду з Королівством Данія та Гренландією, яка надає США постійний контроль над безпекою та всіма іншими потребами в Гренландії, повністю вирішуючи усі наші численні занепокоєння. Для Сполучених Штатів це не матиме витрат! — написав Трамп.

За його словами, Вашингтон отримає безстрокове право робити у Гренландії все необхідне для забезпечення безпеки острова та США.

Трамп також заявив, що противники США не зможуть створювати військові бази, мати військову присутність або здійснювати чутливі інвестиції у Гренландії без письмової згоди Вашингтона.

За словами президента США, Штати також негайно розпочнуть розширення своєї військової присутності у кількох частинах Гренландії.

Як повідомляє CNN із посиланням на американського чиновника, домовленість передбачає для США постійні права на доступ, базування та польоти на острові.

Країни, які не входять до НАТО, зокрема Росія та Китай, не зможуть створювати військові бази або розміщувати війська у Гренландії. Також домовленість має передбачати механізми для запобігання інвестиціям у чутливі сектори.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що домовленість має “назавжди та повністю” вирішити проблеми національної безпеки США, пов’язані з Гренландією.

Данія підтвердила підготовку угоди зі США щодо Гренландії

Уряд Данії підтвердив досягнення домовленостей із Вашингтоном.

В офіційному повідомленні йдеться, що Гренландія, Данія та США очікують підписати угоду про посилення безпеки в Арктиці та Північній Атлантиці наступного тижня під час Генеральної Асамблеї ООН. Після підписання документ має пройти необхідні парламентські процедури, перш ніж набуде чинності.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що домовленість має посилити спільну безпеку в Арктиці та Північній Атлантиці, а також зміцнити НАТО та Європу.

Водночас вона наголосила, що майбутня угода визнає суверенітет і територіальну цілісність Королівства Данія та право народу Гренландії на самовизначення.

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що домовленість має посилити безпеку Гренландії, Королівства Данія, США та західного Альянсу.

За його словами, майбутня угода також визнає інтереси Гренландії та її місце у міжнародному співробітництві.

Таким чином, сторони наразі повідомили про досягнення домовленостей щодо майбутньої угоди, але сам документ ще не підписаний.

Як відомо, Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання придбати Гренландію, пояснюючи інтерес США міркуваннями національної безпеки.

На початку 2026 року Данія та Гренландія публічно наголошували, що майбутнє острова мають визначати вони самі.

У спільній заяві європейських лідерів також зазначалося, що безпека Арктики має забезпечуватися спільно із союзниками по НАТО з дотриманням суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів.

У січні прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявляла, що Копенгаген готовий обговорювати зі США питання безпеки, інвестицій та економіки, однак суверенітет Данії не є предметом переговорів.

У вересні Фредеріксен знову говорила про готовність тісніше співпрацювати зі США та європейськими союзниками у сфері безпеки й оборони Арктики.

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