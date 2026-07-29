28 липня Сенат США зробив перший крок до ухвалення нового пакета санкцій проти Росії. На процедурному голосуванні документ підтримали 86 сенаторів, тоді як 12 висловилися проти.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Голосування за новий пакет санкцій проти РФ

Документ, над яким понад два роки працював уже нині покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем, відкриває шлях до розгляду жорсткіших санкцій щодо Росії та Ірану.

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Голосування відбулося лише через кілька годин після церемонії прощання із сенатором у Вашингтоні та після зустрічі президента України Володимира Зеленського з американськими законодавцями в Капітолії.

У Сенаті розраховують завершити розгляд законопроєкту до початку серпневих канікул. Водночас для прискореної процедури необхідна згода всіх 100 сенаторів, а будь-яке заперечення може затримати остаточне голосування.

Напередодні своєї смерті Ліндсі Грем зустрічався із Зеленським у Києві. Тоді він заявив, що після тривалих консультацій адміністрація президента США Дональда Трампа погодилася підтримати пакет санкційних обмежень проти російських посадовців, олігархів та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Законопроєкт також передбачає запровадження мит у розмірі до 100% для п’яти найбільших імпортерів російської нафти та природного газу, серед яких Китай та Індія. Водночас пропонуються винятки для держав, які вже намагаються скоротити залежність від російських енергоносіїв.

Під час голосування Володимир Зеленський був присутній у Сенаті на запрошення американських сенаторів. Після оголошення результатів він подякував законодавцям, а кілька сенаторів відповіли йому оплесками.

– Символічно, що саме сьогодні, в день прощання із сенатором Ліндсі Гремом, у Сенаті відбулося процедурне голосування за законопроєкт щодо санкцій проти Росії, над яким він так багато працював. Було честю бути присутнім під час підрахунку голосів – 86 сенаторів підтримали документ. Це перший крок до реалізації планів Ліндсі й точно крок до миру. Важливо, щоб цей інструмент спрацював, – наголосив Зеленський після голосування.

Голова Комітету Сенату у справах збройних сил Роджер Вікер заявив, що вважає цей законопроєкт найбільшим досягненням Ліндсі Грема.

Попри переконливу підтримку на процедурному етапі, остаточне ухвалення законопроєкту поки не гарантоване. Частина республіканців та демократів висловлює застереження щодо окремих положень документа, зокрема повноважень адміністрації у сфері тарифної політики.

Джерело : CNN

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