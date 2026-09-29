Найближчі тижні та місяці для Польщі будуть непростими через посилення агресивних дій Росії проти України, які дедалі більше наближаються до польського кордону.

Про це у вівторок перед засіданням Ради міністрів заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Атаки РФ наближаються до кордону Польщі

– Попереду дуже складні тижні й місяці, пов’язані з дедалі агресивнішою позицією Росії щодо України, і, на жаль, ці агресивні дії Росії проти України все ближчі до нашого кордону, – сказав Туск.

Польський прем’єр зазначив, що російські атаки в районі польського кордону, у тому числі поблизу пунктів пропуску, стали регулярними.

Зараз дивляться

– Кожної ночі або кожної доби нам багаторазово доводиться піднімати нашу авіацію, оскільки атаки Росії поблизу польського кордону, саме на прикордонні переходи та інфраструктуру біля кордону, вже набули постійного характеру, – додав польський прем’єр.

Туск повідомив, що в понеділок один із російських безпілотників упав з українського боку кордону неподалік пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ.

За словами глави польського уряду, польська влада та відповідні служби зосереджені на тому, “щоб нічого поганого не сталося з польського боку кордону”.

Туск наголосив, що Польща добре співпрацює з Україною. Українська сторона швидко повідомляє Польщі про потенційні загрози та намагається знищувати російські дрони ще в українському повітряному просторі.

– Ми можемо розраховувати, як це було цієї ночі, на негайне інформування, на дії українців, які намагаються не лише повідомити, що щось летить у бік Польщі, а й ліквідувати цю загрозу ще над Україною, – наголосив польський прем’єр.

Нагадаємо, 13 вересня російські військові атакували локомотив пасажирського потяга Укрзалізниці у Волинській області. Місце удару розташоване за два кілометри від польського кордону.

За кілька хвилин до атаки на станції перебував дипломатичний потяг. У ньому їхали радники з питань безпеки з кількох країн-членів ЄС та колишні європейські високопосадовці, серед яких був експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.