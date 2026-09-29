Атаки РФ наближаються до Польщі: Туск попередив про складні тижні та місяці
- Дональд Туск попередив про складні часи для Польщі через посилення агресії РФ проти України.
- Російські атаки поблизу польського кордону стали регулярними.
Найближчі тижні та місяці для Польщі будуть непростими через посилення агресивних дій Росії проти України, які дедалі більше наближаються до польського кордону.
Про це у вівторок перед засіданням Ради міністрів заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Атаки РФ наближаються до кордону Польщі
– Попереду дуже складні тижні й місяці, пов’язані з дедалі агресивнішою позицією Росії щодо України, і, на жаль, ці агресивні дії Росії проти України все ближчі до нашого кордону, – сказав Туск.
Польський прем’єр зазначив, що російські атаки в районі польського кордону, у тому числі поблизу пунктів пропуску, стали регулярними.
– Кожної ночі або кожної доби нам багаторазово доводиться піднімати нашу авіацію, оскільки атаки Росії поблизу польського кордону, саме на прикордонні переходи та інфраструктуру біля кордону, вже набули постійного характеру, – додав польський прем’єр.
Туск повідомив, що в понеділок один із російських безпілотників упав з українського боку кордону неподалік пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ.
За словами глави польського уряду, польська влада та відповідні служби зосереджені на тому, “щоб нічого поганого не сталося з польського боку кордону”.
Туск наголосив, що Польща добре співпрацює з Україною. Українська сторона швидко повідомляє Польщі про потенційні загрози та намагається знищувати російські дрони ще в українському повітряному просторі.
– Ми можемо розраховувати, як це було цієї ночі, на негайне інформування, на дії українців, які намагаються не лише повідомити, що щось летить у бік Польщі, а й ліквідувати цю загрозу ще над Україною, – наголосив польський прем’єр.
Нагадаємо, 13 вересня російські військові атакували локомотив пасажирського потяга Укрзалізниці у Волинській області. Місце удару розташоване за два кілометри від польського кордону.
За кілька хвилин до атаки на станції перебував дипломатичний потяг. У ньому їхали радники з питань безпеки з кількох країн-членів ЄС та колишні європейські високопосадовці, серед яких був експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон.