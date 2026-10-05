Пункт пропуска Маяки-Удобное — Паланка в Молдове приостановил работу после падения снаряда
В Молдове 5 октября приостановили работу пограничного пункта пропуска Маяки-Удобне — Паланка на границе с Украиной.
Об инциденте сообщила Пограничная полиция Республики Молдова.
Пограничный пункт пропуска Маяки-Удобне — Паланка приостановил работу: что известно
По данным Пограничной полиции Молдовы, инцидент произошел 5 октября после российской атаки на украинскую инфраструктуру.
Около 09:38 возле пункта пропуска Паланка упал снаряд. После удара о землю он рикошетом попал в автобус, который был припаркован у шлагбаума.
Из-за инцидента работу пункта пропуска Паланка (Республика Молдова) — Маяки-Удобное (Украина) приостановили.
По предварительной информации, снаряд повредил автобус и кабину управления. Сотрудник Пограничной полиции Молдовы получил легкие травмы. Других пострадавших не зафиксировано.
Граждан призвали пока воздержаться от поездок в район пункта пропуска. В случае шума дронов или взрывов вблизи границы людей просят сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте.
Также граждан просят не приближаться к обломкам летательных аппаратов, боеприпасам или другим неизвестным предметам. В случае их обнаружения необходимо уведомить об этом власть через службу 112.