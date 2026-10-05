Пункт пропуску Маяки-Удобне-Паланка у Молдові призупинив роботу після падіння снаряда
У Молдові 5 жовтня призупинили роботу пункту пропуску Маяки-Удобне-Паланка на кордоні з Україною.
Про інцидент повідомила Прикордонна поліція Республіки Молдова.
Пункт пропуску Маяки-Удобне-Паланка призупинив роботу: що відомо
За даними Прикордонної поліції Молдови, інцидент стався 5 жовтня після російської атаки на українську інфраструктуру.
Близько 09:38 поблизу пункту пропуску Паланка впав снаряд. Після удару об землю він рикошетом влучив в автобус, який був припаркований біля бар’єру.
Через інцидент роботу пункту пропуску Паланка (Республіка Молдова) — Маяки-Удобне (Україна) призупинили.
За попередньою інформацією, снаряд пошкодив автобус та кабіну керування. Співробітник Прикордонної поліції Молдови отримав легкі травми. Інших постраждалих не зафіксовано.
Громадян закликали наразі утриматися від поїздок у район пункту пропуску. У разі шуму дронів або вибухів поблизу кордону людей просять зберігати спокій та сховатися у безпечному місці.
Також громадян закликають не наближатися до уламків літальних апаратів, боєприпасів чи інших невідомих предметів. У разі їх виявлення необхідно повідомити про це владу через службу 112.