У Молдові 5 жовтня призупинили роботу пункту пропуску Маяки-Удобне-Паланка на кордоні з Україною.

Про інцидент повідомила Прикордонна поліція Республіки Молдова.

Пункт пропуску Маяки-Удобне-Паланка призупинив роботу: що відомо

За даними Прикордонної поліції Молдови, інцидент стався 5 жовтня після російської атаки на українську інфраструктуру.

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Близько 09:38 поблизу пункту пропуску Паланка впав снаряд. Після удару об землю він рикошетом влучив в автобус, який був припаркований біля бар’єру.

Через інцидент роботу пункту пропуску Паланка (Республіка Молдова) — Маяки-Удобне (Україна) призупинили.

За попередньою інформацією, снаряд пошкодив автобус та кабіну керування. Співробітник Прикордонної поліції Молдови отримав легкі травми. Інших постраждалих не зафіксовано.

Громадян закликали наразі утриматися від поїздок у район пункту пропуску. У разі шуму дронів або вибухів поблизу кордону людей просять зберігати спокій та сховатися у безпечному місці.

Також громадян закликають не наближатися до уламків літальних апаратів, боєприпасів чи інших невідомих предметів. У разі їх виявлення необхідно повідомити про це владу через службу 112.

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