У Чорному морі дрони атакували два торговельні судна у виключній економічній зоні Болгарії. Одне з них зазнало критичних пошкоджень і затонуло, друге загорілося, а його екіпаж вдалося евакуювати.

Про це повідомляє Novinite.

Атаки дронів на судна біля Болгарії

Інцидент стався приблизно за 70–80 морських миль від болгарського узбережжя, на схід від мису Святого Атанаса та міста Бяла. За попередніми даними, удари по суднах сталися близько 03:00 6 жовтня.

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Про атаку повідомив прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев, який скликав екстрену нараду за участю представників силових відомств і міністерств. За його словами, судна були атаковані морськими та повітряними безпілотниками.

Під удар потрапило суховантажне судно ALFA WATAN під прапором Того. Воно отримало критичні пошкодження корпусу та затонуло.

Рятувальники продовжують пошуки членів його екіпажу. За останніми даними болгарської влади, інформації про врятованих із цього судна наразі немає.

Друге атаковане судно — ABLE під прапором Палау. Після удару на його борту спалахнула пожежа, через що всі 18 членів екіпажу були змушені залишити корабель.

Моряків прийняв на борт болгарський пором DIOSCURIA, який направили до району надзвичайної ситуації. Двоє врятованих отримали тяжкі поранення, решта 16 людей перебувають у задовільному стані.

За інформацією болгарських ЗМІ, це перша зафіксована атака безпілотників на торговельні судна у виключній економічній зоні країни.

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