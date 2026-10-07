Президент США Дональд Трамп заявив, що “дуже скоро” поговорить із главою Кремля Володимиром Путіним щодо ситуації навколо ймовірного випадку легеневої чуми в Росії.

Про це повідомляє Associated Press.

Розмова Трампа й Путіна про ймовірний спалах легеневої чуми в Росії

Відповідаючи на запитання щодо оцінок американської розвідки, президент США зазначив, що Вашингтон веде “дуже глибокі обговорення” ситуації.

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— Ми зможемо повідомити про це, ймовірно, завтра, — додав Трамп.

Напередодні президент США заявив про готовність допомогти Росії. Він назвав чуму “важкою хворобою”, збудники якої стали сильнішими, “як армія”.

Водночас у Всесвітній організації охорони здоров’я ризик поширення хвороби за межі Росії оцінили як “дуже низький”. В організації також повідомили, що підтримують зв’язок із російською владою.

Офіційно в Росії смерть працівниці протичумного інституту досі пояснюють пневмонією невідомого походження.

Раніше посольство США в Росії закликало американських громадян, які перебувають в Іркутській області, уникати медичних закладів, де, за повідомленнями, зафіксували випадки захворювання на легеневу чуму.

Американська дипломатична місія заявляла, що їй відомо про публікації щодо підозри на легеневу чуму в Іркутській області, смерті людини, а також запровадження карантинних заходів і закриття лікарень.

Американцям в Іркутській області рекомендували дотримуватися вказівок місцевих органів охорони здоров’я, негайно звертатися по медичну допомогу в разі появи лихоманки або симптомів з боку дихальних шляхів та стежити за станом здоров’я протягом 14 днів після повернення з регіону.

Нагадаємо, що в Росії померла 28-річна Дар’я Шипілова — лаборантка Іркутського науково-дослідного протичумного інституту Сибіру та Далекого Сходу. Офіційною причиною смерті російські органи назвали пневмонію нез’ясованого походження.

Водночас у російських медіа та соцмережах поширювалася інформація, що жінка могла розбити пробірку зі збудником чуми безпосередньо в лабораторії, після чого інфікувалася.

Російська влада заперечує аварію в науковій установі та заявляє, що смерть співробітниці не пов’язана з її професійною діяльністю.

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