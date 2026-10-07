Угорщина погодилася на подальше просування України в переговорах про вступ до Європейського Союзу та зняла блокування щодо відкриття кластерів 2 Внутрішній ринок і 3 Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання.

Угорщина дала “зелене світло” на відкриття кластерів 2 і 3 для України

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на джерело в ЄС, яке обізнане з перебігом переговорного процесу.

За його словами, робоча група Ради ЄС з питань розширення та країн, що ведуть переговори про вступ, COELA схвалила результати скринінгу України за кластерами 2 і 3.

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Крім того, посли країн Євросоюзу на рівні Coreper погодили направлення Україні та Молдові листів із запрошенням представити свої переговорні позиції.

Тож Будапешт зняв блокування, яке раніше не дозволяло Києву перейти до наступного етапу процедури відкриття цих кластерів.

За даними джерела, подальші процедурні кроки можуть відбутися досить швидко. Вже найближчими днями COELA має підготувати проєкт переговорної позиції Євросоюзу щодо обох кластерів.

Очікується, що країни-члени ЄС зможуть погодити її у понеділок, 12 жовтня. Передумовою для цього має стати ухвалення Верховною Радою законодавчих змін щодо освіти мовами національних меншин.

У разі затвердження переговорної позиції вже 13 жовтня може відбутися міжурядова конференція Україна – ЄС, під час якої кластери 2 і 3 зможуть формально відкрити.

До цього Угорщина протягом кількох місяців блокувала затвердження результатів скринінгу за цими напрямами, через що Україна не могла перейти до наступних етапів переговорного процесу.

Інформацію про зрушення у переговорах також підтвердив журналіст Рікард Йозвяк.

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