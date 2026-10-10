После объявления лауреата Нобелевской премии мира 2026 года президент США Дональд Трамп обвинил Нобелевский комитет в предвзятости и раскритиковал Норвегию.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выступление Трампа 9 октября на предвыборном митинге в Сиракузах, штат Нью-Йорк.

Трамп возмутился из-за Нобелевской премии мира 2026 года

Лидер США Дональд Трамп снова выразил недовольство тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.

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В этом году награду получила Нави Пиллей, бывшая судья Международного уголовного суда, которая руководила подготовкой доклада ООН о действиях Израиля в секторе Газа.

Через несколько часов после объявления лауреатки Трамп выступил на предвыборном митинге в Сиракузах, где резко раскритиковал решение Нобелевского комитета.

— Это неизгладимое пятно на репутации Норвегии и тех людей, которые приняли такое позорное и возмутительное решение, — заявил американский президент.

Трамп не обошел вниманием и саму лауреатку. Он назвал Пиллей малоизвестной личностью и заявил, что раньше о ней не слышал.

— Я никогда не слышал об этом человеке. Никто не слышал, — сказал он.

После этого президент США начал перечислять международные конфликты, в урегулировании которых, по его мнению, он сыграл важную роль.

В частности, Трамп утверждал, что помог предотвратить войны между Северной и Южной Кореей, Японией и Северной Кореей, а также Китаем и Тайванем.

Однако, как отмечает Reuters, доказательств в подтверждение этих заявлений он не привел.

Американский президент также обвинил членов Нобелевского комитета в идеологической предвзятости.

— Нобелевская премия мира была навсегда дискредитирована горсткой радикальных идеологов, которые являются антидемократами и настоящими врагами цивилизации. И мы этого не забудем, Норвегия, — заявил Трамп.

По данным Reuters, за время своего президентства Дональд Трамп не раз выражал разочарование из-за того, что до сих пор не получил Нобелевскую премию мира.

В прошлом году Дональд Трамп тоже остался без желанной награды. В 2025 году Нобелевскую премию мира присудили венесуэльской оппозиционнерке Марии Корине Мачадо.

Тогда решение комитета раскритиковали в Белом доме.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун заявил, что Нобелевский комитет якобы поставил политику выше мира.

Позже Трамп рассказал о телефонном разговоре с Мачадо после объявления результатов.

По словам американского президента, политик сказала, что принимает награду в его честь, поскольку он на самом деле ее заслуживал.

Сама Мачадо подтвердила, что разговор по телефону был, но подробности не раскрыла.

В то же время она публично посвятила свою Нобелевскую премию мира народу Венесуэлы и Дональду Трампу за поддержку борьбы за демократию.

В январе 2026 года Мария Корина Мачадо заявила, что хотела бы лично передать свою Нобелевскую премию мира Дональду Трампу в знак благодарности от венесуэльского народа.

Однако Норвежский Нобелевский институт объяснил, что правила премии не позволяют этого сделать.

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