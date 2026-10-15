Великобритания отправляет Украине новую партию крылатых ракет Storm Shadow, чтобы усилить возможности ВСУ наносить удары по российским военным объектам, причастным к атакам на гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом поставок вооружения.

Великобритания передает Украине больше ракет Storm Shadow: что известно

По информации Bloomberg, вопрос о дополнительных поставках ракет британского производства обсуждали премьер-министр Великобритании Энди Бернем и президент Украины Владимир Зеленский во время визита украинского лидера в Лондон в среду, 14 октября.

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Собеседники агентства рассказали о поставках на условиях анонимности, так как о новой партии вооружения публично не объявляли.

По словам источников, Лондон считает оборонительным применение Украиной дальнобойного оружия для ударов по российским объектам, которые используются для атак на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

В Великобритании также обращают внимание на то, что в последние недели Россия нарастила производство реактивных дронов и ракет, усиливая удары по Украине. Именно поэтому, как отмечают собеседники Bloomberg, важно дать Киеву возможность противостоять таким атакам.

Великобритания поставляет Украине ракеты Storm Shadow с 2023 года. Сначала их применение ограничивалось зоной боевых действий на украинской территории. В конце 2024 года украинские военные впервые использовали эти крылатые ракеты для ударов по военным целям прямо на территории России.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о положительном решении Великобритании относительно передачи Украине технологий для производства крылатых ракет Storm Shadow.

По его словам, после политических договоренностей к работе должны приступить технические команды обеих стран, которые определят график дальнейших шагов.