Украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам России нацелены на объекты, которые обеспечивают финансирование войны против Украины.

Об этом верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила в интервью Euronews.

Каллас об ударах Украины по российским НПЗ

Кая Каллас заявила, что с точки зрения международного права украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам — это форма обороны, поскольку доходы от нефтяной отрасли обеспечивают финансирование российской войны.

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— Если обратиться к международному праву, становится очевидно, что удары по НПЗ для Украины — это форма обороны, потому что именно они обеспечивают финансирование войны, которая каждый день уносит жизни украинцев, — подчеркнула Каллас.

Ее заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп объявил о сделке по поставке более 300 тыс. тонн российского дизельного топлива для компенсации последствий войны на Ближнем Востоке.

Кроме того, американский президент призвал к энергетическому перемирию, которое предполагало бы прекращение взаимных ударов России и Украины по энергетической инфраструктуре.

Каллас обратила внимание на разницу между целями украинских и российских атак. По ее словам, Украина пытается ограничить финансовые возможности России продолжать войну, тогда как Москва наносит удары по украинской энергетике, чтобы усугубить страдания гражданского населения в преддверии зимы.

— Если посмотреть на общую картину, основная часть финансирования войны поступает от нефти. Именно поэтому Украина наносит удары по заводам. Россия же атакует энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы причинить как можно больше страданий украинцам предстоящей зимой, — заявила она.

Глава дипломатии ЕС подчеркнула, что в этой войне есть агрессор и жертва агрессии, поэтому международное давление должно быть направлено в первую очередь на Россию.

Она призвала Соединенные Штаты присоединиться к европейским партнерам и усилить давление на Москву, а не на Киев.

Каллас также заверила, что Европейский Союз продолжит поддерживать Украину, которая не намерена сдаваться.

Напомним, 15 октября президент Владимир Зеленский заявил о возобновлении ударов по российским НПЗ после трехдневной паузы.

По его словам, Украина временно приостановила атаки на топливно-энергетические объекты РФ, пойдя на уступки американской стороне. Однако Россия не прекратила обстрелы украинских городов и инфраструктуры.

Зеленский подчеркнул, что прежние ограничения на удары по российским НПЗ больше не действуют.

Ранее, 11 октября, глава государства сообщил о готовности Украины прекратить удары по НПЗ РФ, если Москва остановит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Президент отметил, что любые шаги к деэскалации должны быть взаимными и сопровождаться реальными гарантиями.