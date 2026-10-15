Українські удари по нафтопереробних заводах Росії спрямовані на об’єкти, які забезпечують фінансування війни проти України.

Про це висока представниця ЄС Кая Каллас заявила в інтерв’ю Euronews.

Каллас про удари України по російських НПЗ

Кая Каллас заявила, що з погляду міжнародного права українські удари по російських нафтопереробних заводах є формою оборони, оскільки доходи від нафтової галузі забезпечують фінансування російської війни.

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— Якщо звернутися до міжнародного права, очевидно, що удари по НПЗ для України — це форма оборони, тому що саме вони забезпечують фінансування війни, яка щодня забирає життя українців, — наголосила Каллас.

Її заява пролунала після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про угоду щодо постачання понад 300 тис. тонн російського дизельного пального для компенсації наслідків війни на Близькому Сході.

Крім того, американський президент закликав до енергетичного перемир’я, яке передбачало б припинення взаємних ударів Росії та України по енергетичній інфраструктурі.

Каллас звернула увагу на різницю між цілями українських та російських атак. За її словами, Україна намагається обмежити фінансові можливості Росії продовжувати війну, тоді як Москва завдає ударів по українській енергетиці, щоб посилити страждання цивільного населення напередодні зими.

— Якщо подивитися на загальну картину, основна частина фінансування війни надходить від нафти. Саме тому Україна завдає ударів по заводах. Росія ж атакує енергетичну інфраструктуру України, щоб заподіяти якнайбільше страждань українцям майбутньої зими, — заявила вона.

Голова дипломатії ЄС наголосила, що в цій війні є агресор і жертва агресії, тому міжнародний тиск має бути спрямований насамперед на Росію.

Вона закликала Сполучені Штати приєднатися до європейських партнерів і посилити тиск на Москву, а не на Київ.

Каллас також запевнила, що Європейський Союз продовжить підтримувати Україну, яка не має наміру капітулювати.

Нагадаємо, 15 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про відновлення ударів по російських НПЗ після триденної паузи.

За його словами, Україна тимчасово призупинила атаки на паливно-енергетичні об’єкти РФ, пішовши на поступки американській стороні. Однак Росія не припинила обстрілів українських міст та інфраструктури.

Зеленський наголосив, що попередні обмеження на удари по російських НПЗ більше не діють.

Раніше, 11 жовтня, глава держави повідомив про готовність України припинити удари по НПЗ РФ, якщо Москва зупинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Президент зазначив, що будь-які кроки до деескалації мають бути взаємними та супроводжуватися реальними гарантіями.

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