США могут пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит лидеров Группы двадцати (G20), который состоится 14-15 декабря в Майами. Главным условием такого решения является возможность достижения конкретных и положительных результатов.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Атланте по итогам встречи глав МИД стран G20.

В США не исключают приглашение Зеленского на саммит G20

Отвечая на вопросы журналистов о возможном участии украинского президента в декабрьском саммите в Майами, американский госсекретарь подчеркнул, что этот вопрос находится в компетенции президента США Дональда Трампа.

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— Это встреча на уровне лидеров. Решение по этому поводу должен принять президент. Я бы этого не исключал, особенно если в результате его (Зеленского, — Ред.) участия может произойти что-то положительное, но сегодня у меня нет никаких объявлений по этому поводу, — заявил Рубио.

В то же время госсекретарь США оценил текущее состояние дипломатических усилий, заметив, что полномасштабная война России против Украины пока не находится на стадии мирного урегулирования.

— Мы будем и дальше пытаться увидеть, сможем ли достичь соглашения. Но я здесь не для того, чтобы говорить вам, что мы на ее пороге. Но, надеюсь, мы на пороге, – добавил он.

Стоит отметить, что ранее Рубио назвал “очень мудрым” решение Трампа временно ослабить санкционное давление на РФ в контексте дизельного соглашения. Кроме того, администрация США рассматривает возможность снятия санкций с российского правительственного инвестиционного фонда.

США уже направили приглашение российскому диктатору Путину на декабрьский саммит G20 в Майами, где он мог бы провести встречу с Трампом. В то же время сам президент США заявлял, что не знает, согласится ли Путин на трехсторонний формат переговоров с Зеленским в Майами.

Президент Украины Владимир Зеленский считает саммит G20 потенциальной площадкой для трехсторонней встречи в формате Украина-США-РФ, способной дать реальный результат. Об этом он заявил во время общения с журналистами после выступления на Генеральной ассамблее ООН, добавив, что идея проведения подобных переговоров на полях G20 принадлежит американской стороне.

Во время пребывания на канадской военной базе Норт-Бэй Зеленский подтвердил, что готов приехать на саммит в Майами и лично встретиться с Путиным, если тот прибудет на форум.

Несмотря на инициативу дипломатического урегулирования, Путин отклонил предложение Зеленского провести переговоры по завершению войны на полях саммита G20. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва исключает возможность встречи Путина и Зеленского в Майами.

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