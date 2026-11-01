Державний секретар США Марко Рубіо сумнівається, що найближчими місяцями вдасться домовитися про завершення війни Росії проти України.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на європейських посадовців, обізнаних із перебігом переговорів, та публічні заяви Рубіо на пресконференції в Атланті.

Рубіо про швидке завершення війни в Україні

За інформацією ЗМІ, під час дводенних переговорів міністрів закордонних справ G20 в Атланті, які завершилися 31 жовтня, Марко Рубіо приватно поділився із західними колегами сумнівами щодо укладення мирної угоди в найближчі місяці.

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Публічно американський держсекретар також не став прогнозувати швидкого завершення війни.

На запитання журналістів, чи можливе дипломатичне врегулювання з огляду на незмінну позицію Москви, він відповів, що Вашингтон досі намагається з’ясувати, чи реально досягти домовленості.

— Я не знаю, чи досяжний мирний переговорний шлях в Україні. Саме це ми й намагаємося з’ясувати. Не думаю, що хтось тут стверджує, що ми стоїмо на межі врегулювання шляхом переговорів, — заявив Рубіо.

За його словами, представники президента США Дональда Трампа, зокрема Стів Віткофф і Джаред Кушнер, приділяють значну частину свого часу дипломатичним питанням, пов’язаним з Україною.

Водночас Рубіо наголосив, що поки не може говорити про близькість мирної угоди, хоча й сподівається на досягнення домовленостей.

Троє європейських посадовців на умовах анонімності розповіли Радіо Свобода, що Рубіо приватно висловлював сумніви щодо участі Володимира Путіна в саміті G20, який запланований на грудень у Маямі.

Під час пресконференції держсекретар США підтвердив, що приїзд російського президента залишається невизначеним.

— Я навіть не знаю, чи президент Путін приїде до Маямі. Вони цього не оголосили і не підтвердили, — сказав Рубіо.

За словами європейських чиновників, під час закритих розмов американський держсекретар також назвав вступ України до НАТО малореалістичним у короткостроковій перспективі через позицію Кремля.

Крім того, як стверджують співрозмовники видання, Рубіо попередив, що навіть отримання Росією контролю над усім Донбасом не означатиме завершення її територіальних претензій.

За їхніми словами, він зазначив, що це не зупинить подальших амбіцій Москви.

Чому США продовжують контакти з Росією

Марко Рубіо також пояснив, чому адміністрація Дональда Трампа продовжує дипломатичні контакти з Москвою, попри російську агресію проти України.

За його словами, неможливо досягти врегулювання війни шляхом переговорів без можливості спілкуватися з обома сторонами.

— Як можна досягти врегулювання між Росією та Україною шляхом переговорів, якщо у вас немає можливості розмовляти як з Росією, так і з Україною? — заявив держсекретар.

Рубіо також наголосив на необхідності підтримувати зв’язок між Вашингтоном і Москвою через наявність у Росії ядерної зброї та ризик можливої ескалації.

Окремим напрямом дипломатичних зусиль США він назвав можливість домовленостей про припинення вогню в Чорному морі. За його словами, російські атаки, які загрожують судноплавству та перевезенню зерна й енергоносіїв, створюють ризики для світової продовольчої та енергетичної безпеки.

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