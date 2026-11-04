За попередніми результатами підрахунку голосів на проміжних виборах у США, Демократична партія може здобути контроль над обома палатами Конгресу — Палатою представників і Сенатом.

Демократам прогнозують близько 255 місць у Палаті представників та щонайменше 51 місце в Сенаті.

Про це повідомляє NBC News, посилаючись на власний аналіз результатів проміжних виборів до Конгресу США.

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Вибори до Палати представників США: що відомо

За прогнозом NBC News станом на ранок 4 листопада, демократи можуть здобути близько 255 мандатів у Палаті представників за необхідних для більшості 218.

Остаточний розподіл місць ще може змінитися після завершення підрахунку голосів, однак телеканал прогнозує Демократичній партії суттєву перевагу.

Для повернення контролю над нижньою палатою Конгресу демократам було достатньо отримати три додаткові місця.

За даними ЗМІ, партія досягла успіху в низці округів, які раніше представляли республіканці, зокрема у Пенсильванії, Вірджинії, Колорадо та Північній Кароліні. Частина цих округів підтримала Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.

Вибори до Сенату США: попередні результати

За попередніми результатами проміжних виборів 3 листопада, Демократична партія може отримати більшість у Сенаті США. Демократи претендують на шість місць, які до виборів належали республіканцям.

До голосування республіканці контролювали 53 зі 100 місць у Сенаті, тоді як демократи та їхні союзники мали 47. Для отримання більшості демократам необхідно було збільшити своє представництво щонайменше на чотири мандати.

За даними ЗМІ, демократи здобули перемоги в Техасі, Канзасі, Південній Кароліні, Північній Кароліні, Огайо та Айові.

Зокрема, у Техасі Джеймс Таларіко переміг підтримуваного Дональдом Трампом республіканця Кена Пакстона, а в Канзасі Адам Гамільтон випередив чинного сенатора Роджера Маршалла.

Для демократів це особливо помітні результати, адже в Техасі партія не вигравала виборів до Сенату з 1988 року, а в Канзасі — з 1932-го.

У Південній Кароліні, за повідомленням видання, перемогу здобула Енні Ендрюс, у Північній Кароліні — колишній губернатор Рой Купер, а в Огайо — колишній сенатор Шеррод Браун. В Айові демократ Джош Турек випереджав республіканку Ешлі Гінсон після підрахунку 94% голосів.

Водночас демократи зберегли свої місця в інших штатах, зокрема в Джорджії, де переобрали сенатора Джона Оссоффа, та Нью-Гемпширі.

За прогнозами, Демократична партія може отримати щонайменше 51 місце зі 100 у Сенаті, що забезпечить їй більшість у верхній палаті Конгресу.

Що зміниться для Трампа в разі перемоги демократів

Новий склад Конгресу розпочне роботу 3 січня 2027 року. Якщо демократи отримають більшість, республіканці вперше за другий президентський термін Дональда Трампа втратять контроль над обома палатами Конгресу.

Це дозволить демократам очолити комітети Палати представників, вимагати документи та проводити розслідування діяльності адміністрації президента. Серед можливих напрямів перевірок — бізнес-проєкти родини Трампа, діяльність імміграційної служби ICE та Міністерства внутрішньої безпеки, а також обставини справи Джеффрі Епштейна.

Окремі представники Демократичної партії також допускають можливість нової процедури імпічменту Трампа. Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що партія не виключає такого сценарію, однак остаточного рішення наразі немає.

Водночас демократи планують зосередитися на перегляді скорочень фінансування медичної програми Medicaid, продовженні податкових пільг на медичне страхування, відновленні повноважень Конгресу щодо митної політики та припиненні війни США з Іраном.

Навіть у разі отримання більшості в Палаті представників для ухвалення більшості федеральних законів демократам знадобиться підтримка Сенату та підпис президента.

Що означають для України результати виборів до Конгресу США

Попередні результати виборів до Конгресу США мають важливе значення для України, адже серед республіканців, які зазнали поразки, є політики, що послідовно підтримували Київ.

Як зазначив український журналіст, медіарадник адвокаційної команди Razom for Ukraine Остап Яриш, серед тих, хто програв вибори, — республіканські конгресмени Браян Фіцпатрік, Майк Лоулер, Роб Бреснаган і Майк Карі, а також сенаторки Сюзен Коллінз і Дарлін Грем, сестра покійного сенатора Ліндсі Грема. Крім того, в січні 2027 року Конгрес залишать інші законодавці, які підтримували Україну.

Водночас, як пише журналістка Марія Ульяновська, результати виборів у низці штатів свідчать про те, що до Сенату можуть прийти нові прихильники України.

Зокрема, в Огайо перемогу здобув демократ Шеррод Браун, який раніше входив до Сенатського українського кокусу та підтримував Київ. У Південній Кароліні перемогла демократка Енні Ендрюс, яка засуджувала російське вторгнення та заявляла про необхідність підтримувати Україну.

У Джорджії переобрали сенатора-демократа Джона Оссоффа, який загалом підтримує Україну, хоча й критикував окремі санкційні ініціативи через надмірні повноваження, які вони могли надати Дональду Трампу.

Водночас в Оклахомі прогнозують перемогу республіканця Кевіна Герна, який скептично ставиться до продовження допомоги Україні. Він має замінити Алана Армстронга, який підтримував її надання.

Як стало відомо раніше, європейські союзники побоюються можливої реакції Дональда Трампа на втрату республіканцями контролю над Конгресом.

За словами дипломатів НАТО, у разі послаблення політичних позицій усередині США американський президент може активніше зосередитися на зовнішній політиці.

Зокрема, співрозмовники видання припускали можливість виведення ще кількох тисяч військовослужбовців США з Європи, скорочення фінансування Блоку та посилення критики європейських партнерів.

Джерело : Axios, AP

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