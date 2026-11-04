Выборы в США: смогут ли демократы ограничить власть Трампа и что это значит для Украины

3 ноября прошли промежуточные выборы в Конгресс США. Несмотря на то, что не все штаты подсчитаны, уже сейчас можно утверждать, что демократы получают возможность установить контроль над обеими палатами Конгресса Палатой представителей и Сенатом. Это означает усиление позиций оппозиции и создание дополнительных ограничений для администрации президента Дональда Трампа.

Для Украины результаты голосования имеют особое значение. От баланса сил в Конгрессе будут зависеть перспективы военной и финансовой помощи, санкционного давления на Россию, а также возможности влиять на решение Белого дома по поводу российско-украинской войны.

Несмотря на изменение большинства в Конгрессе президент сохраняет значительные полномочия.

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Что означает усиление демократов в Конгрессе, смогут ли они сдерживать Дональда Трампа и на какую поддержку может рассчитывать Украина — разбирались Факты ICTV вместе с политологами Владимиром Фесенко и Игорем Рейтеровичем.

Новый баланс сил в Конгрессе США

На промежуточных выборах в Конгресс США демократы получили контроль над обеими палатами — Палатой представителей и Сенатом, воспользовавшись недовольством американцев высокими ценами, экономической политикой Дональда Трампа и военной операцией США против Ирана.

В Сенате у демократов уже 54 места, тогда как результаты еще двух гонок остаются неопределенными, сообщает The Washington Post. Важные победы они одержали, в частности, в Мичигане, Техасе, Айове, Канзасе и Южной Каролине. Особенно показательна борьба в Миссисипи, где кандидат от Демократической партии неожиданно почти сравнялся с республиканским соперником. Демократы не побеждали на выборах в Сенат от этого штата с 1982 года. Результаты голосования на Аляске также еще не объявлены.

В Палате представителей демократы тоже возвращают себе большинство. Это означает, что после двух лет фактического преобладания республиканцев в Конгрессе ситуация на Капитолийском холме кардинально изменится.

Победы демократов не ограничились федеральным уровнем. Партия также добилась успеха на выборах губернаторов в Техасе, Огайо и Джорджии. В Джорджии Кейша Лэнс Боттомс стала первой темнокожей женщиной, избранной губернатором штата. В то же время, республиканцы сохранили позиции во Флориде, где победил их кандидат на должность губернатора Байрон Дональдс. В Теннесси губернатором станет республиканка Марша Блэкберн – первая женщина на этом посту в истории штата.

Утрата контроля над Конгрессом существенно ограничит возможности администрации Трампа. Демократы смогут возглавить комитеты Палаты представителей, потребовать от должностных лиц документы и проводить расследование деятельности президента и его администрации. Среди потенциальных направлений проверок – бизнес-проекты семьи Трампа, деятельность иммиграционной службы ICE и Министерства внутренней безопасности, а также обстоятельства дела Джеффри Эпштейна.

Не исключают демократы и новую попытку объявить Трампу импичмент. Лидер фракции Демократической партии в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что такой сценарий остается возможным, хотя окончательного решения пока нет.

Как изменится баланс сил в Конгрессе

По предварительным результатам выборов, демократы могут получить большинство как в Палате представителей, так и в Сенате. Это существенно изменит политический баланс, ведь республиканцы лишатся возможности единолично контролировать законодательный процесс.

Политолог Владимир Фесенко считает, что демократы будут иметь большинство в обеих палатах, однако его будет недостаточно для принятия решений, требующих двух третей голосов. Особенно важно это для Сената, ведь именно там рассматривается вопрос отстранения президента в рамках процедуры импичмента.

По мнению эксперта, контроль над Палатой представителей может создать предпосылки для запуска процедуры импичмента Дональда Трампа. Такой сценарий уже реализовывался во время его первого президентского срока.

— Сейчас с высокой вероятностью может произойти то же самое. Другое дело, что для отстранения президента США нужно две трети голосов, в том числе в Сенате, а этого нет, – объясняет Фесенко.

В то же время, политолог отмечает: не стоит считать, что потеря большинства в Конгрессе автоматически лишит Трампа власти.

— Трамп столкнется с серьезными проблемами. Он будет иметь частичное влияние на законодательную и бюджетную политику. Но США – президентская республика. Ключевая фигура американской политики – президент, а не Конгресс, – отмечает эксперт.

Похожее мнение придерживается политолог, доцент КНУ им. Шевченко Игорь Рейтерович. Он также прогнозирует усиление демократов в обеих палатах, но обращает внимание на возможные изменения внутри самой Республиканской партии.

По его словам, часть республиканцев может дистанцироваться от Трампа, если увидит угрозу собственным политическим перспективам.

— У части республиканцев может появиться выбор: партия или Трамп. И они выберут партию. Тогда для Трампа это может стать очень неприятной историей, – предполагает Рейтерович.

По мнению политолога, новый состав Конгресса может активизировать расследование в отношении представителей администрации президента, в том числе министра обороны Пита Хегсета. Его могут вызвать на слушания в сенатские комитеты для объяснения решений в области обороны и военной политики.

Сможет ли Конгресс сдерживать политику Трампа в отношении Украины

Усиление демократов может стать важным фактором сдерживания решений Белого дома, в частности тех, которые касаются Украины. Эффективность такого влияния будет зависеть от того, смогут ли законодатели действовать совместно, вовлекая в поддержку проукраинских инициатив также республиканцев.

Игорь Рейтерович считает, что новый состав Конгресса скорее всего станет сдерживающим фактором для администрации Трампа.

— Если будет двухпартийная и двухпалатная поддержка Украины, это очень важно. Конгресс сможет существенно балансировать политику Трампа и не давать ему делать, например то, что он делал с Россией, — объясняет политолог.

По его словам, у Конгресса есть инструменты не только для политического давления, но и для законодательного ограничения действий президента. В частности, законодатели могут принимать решения по санкциям против России и другим направлениям американской политики.

Владимир Фесенко также обращает внимание на бюджетные полномочия Конгресса. Именно при рассмотрении оборонного бюджета законодатели могут добиваться большего финансирования для Украины.

Например, речь идет о финансировании закупки ракет-перехватчиков для систем Patriot или недопущении задержек с поставкой вооружения.

— Конгресс может влиять на эти вопросы через бюджет и законодательно. В процессе принятия бюджета Пентагона конгрессмены могут предлагать, чтобы Украина получила немного больше ракет-перехватчиков к Patriot, чтобы не было задержек с их закупкой, отмечает Владимир Фесенко.

В то же время эксперт предостерегает от чрезмерных ожиданий. Конгресс не может самостоятельно гарантировать непрерывность финансовой поддержки Украины вне зависимости от позиции президента.

Важным остается и вопрос двухпартийности. Если демократы будут продвигать проукраинские инициативы исключительно от имени своей партии, Трамп может ветировать их.

— Если это будет однопартийный законопроект, то с высокой вероятностью Трамп его не поддержит. Если же двухпартийный, как законопроект покойного республиканца Линдси Грэма по ужесточению санкций против России, тогда шансы на поддержку могут возрасти, — объясняет политолог.

Рейтерович также отмечает, что несмотря на то, что президент имеет право вето, Конгресс может попытаться его преодолеть, заручившись поддержкой части республиканцев.

Поэтому для Украины принципиально важно сохранение двухпартийного консенсуса.

Как результаты выборов повлияют на поддержку Украины

Ужесточение позиций демократов создает предпосылки для более активной поддержки Украины в Конгрессе, считают оба политолога. Однако скорейшего увеличения помощи ожидать не стоит: новому составу законодательного органа сначала придется сосредоточиться на внутриполитических вопросах. К тому же, новый состав Конгресса заработает в январе.

— Сначала конгрессмены будут определенный период заниматься внутренними вопросами, а потом постепенно вспомнят об Украине, — объясняет политолог Игорь Рейтерович.

По его словам, именно тогда можно будет оценить перспективы увеличения военной помощи, в том числе поставки ракет для Patriot и предоставление лицензий на их производство.

Владимир Фесенко также считает, что у Украины есть шансы усилить свои позиции благодаря новому составу Конгресса. В то же время он отмечает необходимость возобновления активного сотрудничества с американскими законодателями.

По мнению эксперта, важно не противопоставлять Конгресс президенту, а использовать контакты с двумя политическими силами для продвижения украинских интересов.

В то же время, возможности законодателей влиять непосредственно на переговорный процесс по завершению войны в Украине ограничены, ведь это относится к компетенции президента и государственного секретаря США.

Однако игнорировать позицию Конгресса администрации будет сложнее.

— Что касается бизнес-сотрудничества и санкций — безусловно, демократы смогут влиять. Относительно переговоров – не факт. Но игнорировать позицию, которая будет сформирована в Конгрессе, они уже не смогут, отмечает Игорь Рейтерович.

Может Трамп ослабить давление на Украину

Отдельный вопрос — какова будет реакция Дональда Трампа на результаты выборов. Ведь усиление демократов может не только изменить внутриполитический баланс, но и повлиять на поведение президента по поводу внешней политики, в частности Украины.

— Никто не знает, как Трамп будет реагировать на это поражение. Есть опасения, ведь в его окружении есть люди, откровенно продвигающие пророссийские позиции. Поэтому ему могут подбросить идею, что в поражении республиканцев виновата Украина, — предостерегает политолог Владимир Фесенко, отмечает, что нет признаков того, что Трамп уже выбрал такую ​​линию поведения.

Большим риском для Украины может стать внутриполитический кризис в США, если Дональд Трамп не будет признавать результаты голосования или вступит в жесткое противостояние с Конгрессом.

Еще одним фактором, который может повлиять на американскую политику по Украине, Владимир Фесенко называет возможное обострение ситуации вокруг Ирана. Трамп может попытаться переключить внимание американцев по выборам на внешнеполитические события. Однако новый военный конфликт США и Израиля с Ираном может негативно отразиться на переговорах по завершению российско-украинской войны.

Следует напомнить, что начало военной кампании против Ирана поставило на длительную паузу трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США.

Игорь Рейтерович считает, что после поражения республиканцев Трамп может постепенно пересмотреть свою риторику по Украине и усилить давление на Россию.

— Я раньше говорил, что если Трамп проиграет промежуточные выборы, то не удивлюсь, если он станет продуцировать проукраинские заявления. И наоборот – начнет давить на Россию. Давление, которое мы наблюдали на Украину в октябре, может даже ослабеть, — предполагает эксперт.

В то же время, он считает, что Трамп будет пытаться представить возможные изменения внешней политики не как уступку Конгрессу, а как собственное решение.

Какие сценарии самые благоприятные и рискованные для Украины

Оба политолога согласны: для Украины лучшим вариантом будет усиление проукраинских настроений в новом составе Конгресса и сохранение двухпартийной поддержки.

Владимир Фесенко считает, что законодатели могут использовать бюджетные, кадровые и политические инструменты для того, чтобы влиять на администрацию Трампа и не допустить сокращения помощи Украине.

— Более предпочтительный сценарий — если в новом составе Конгресса усилится поддержка Украины, а в процессе политических торгов, бюджетных и кадровых вопросов законодатели смогут влиять на администрацию Трампа так, чтобы украинский вопрос оставался приоритетным, — отмечает политолог.

Наибольшую опасность для Киева будет обострять внутриполитическое противостояние в США, особенно если Украина станет одним из поводов для конфликта между президентом и Конгрессом.

— Если Украина будет одной из тем этого противостояния, это может вызвать негативную и агрессивную реакцию Трампа в отношении нашего государства и повлиять на его дальнейшее сближение с Россией, — предупреждает Владимир Фесенко.

Игорь Рейтерович также считает самым плохим сценарием ситуацию, при которой американские политики полностью сосредоточатся на внутренних дрязгах и фактически забудут об Украине.

В то же время идеальным вариантом он называет не просто политическое давление на Трампа, а конкретные решения по возобновлению финансирования Украины.

— Лучший сценарий — когда американцы начинают не просто давить на Трампа по поводу его позиции в российско-украинской войне, а голосуют за реальную помощь, снова выделяют средства Украине и заставляют его поддерживать эту позицию, — объясняет Игорь Рейтерович.

Почему Украине нужно срочно возобновить работу с Конгрессом

Оба политолога отмечают налаженные контакты Киева с новыми конгрессменами и сенаторами, а также сохранение связей с теми американскими политиками, которые последовательно поддерживали Украину, но проиграли на промежуточных выборах.

Владимир Фесенко считает, что для этого Украине, прежде всего, необходимо назначить полноценного посла в США.

— Посол нужен, чтобы активно начать работу с конгрессменами, сформировать группы поддержки Украины и организовать приезды новых конгрессменов к нам, — отмечает Фесенко.

По его словам, у Украины есть друзья как среди демократов, так и среди республиканцев. Поэтому важно не только сохранить существующие контакты, но и обновить и расширить группы поддержки Украины, так называемые кокусы, в обеих палатах Конгресса.

Для этого, по мнению политолога, следует работать с американской диаспорой, общественными организациями и влиятельными политиками, которые могут помочь привлечь новых сторонников Украины.

Игорь Рейтерович считает отсутствие посла серьезной проблемой для украинской дипломатии.

— Мы начинаем с очень плохими позициями, потому что у нас элементарно нет посла. Именно он должен раньше начать работать с рядом влиятельных демократов и республиканцев, чтобы наладить эффективную коммуникацию, — отмечает эксперт.

В то же время политолог советует не терять контактов с проигравшими выборы республиканцами, но остаются сторонниками Украины. Даже вне Конгресса они могут сохранять политическое влияние.

Рейтерович предлагает, в частности, приглашать таких политиков в Украину на конференции и другие общественные мероприятия.

Следовательно, результаты промежуточных выборов открывают Украине дополнительные возможности влиять на американскую политику. Для Киева ключевой задачей становится не ждать, пока новый Конгресс начнет активно работать, а уже сейчас выстраивать контакты с его будущими членами.

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