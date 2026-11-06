Генеральний секретар НАТО Марк Рютте порадив президенту США Дональду Трампу не втрачати оптимізму після результатів проміжних виборів до американського Конгресу.

Про це генсек НАТО розповів під час участі у нідерландському токшоу Pauw & De Wit, повідомляє Bloomberg.

Рютте підтримав Трампа після поразки республіканців на виборах

Марк Рютте розповів, що одразу після оголошення підсумків голосування надіслав Дональду Трампу коротке приватне повідомлення.

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— Не падай духом, рухаймось далі, — зауважив генсек НАТО, цитуючи зміст свого звернення до американського президента.

Окрім цього, Рютте висловив величезне захоплення президентом України Володимиром Зеленським, наголосивши, що підтримує з ним регулярний контакт і спілкується щотижня.

Водночас він додав, що для Трампа та російського диктатора Володимира Путіна важливо мати “хороші відносини”.

Під час ефіру генсеку НАТО також запропонували прокоментувати нещодавню домовленість між Трампом та Путіним щодо постачання російського дизельного палива до США. Рютте визнав, що новина про цю угоду викликала хвилю занепокоєння серед європейських партнерів.

— Я це розумію, я теж здивувався. Але Європа теж не без гріха, — зауважив Рютте.

Генсек НАТО звернув увагу на те, що сама Європа цього року придбала у Росії значні обсяги скрапленого природного газу. За його словами, ці обсяги є набагато більшими, ніж коли-небудь принесе угода з дизелем.

На проміжних виборах до Конгресу США Республіканська партія зазнала поразки, втративши більшість в обох палатах парламенту.

Після оголошення офіційних результатів голосування Трамп заявив, що визнає підсумки виборів, та висловив готовність співпрацювати з новообраною демократичною більшістю в Конгресі.

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