В Вашингтоне сотрудники Секретной службы США задержали мужчину, который заявил, что приехал в американскую столицу, чтобы убить президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление Министерства внутренней безопасности США.

Возле Белого дома задержали мужчину, который заявил о намерении убить Трампа

Инцидент произошел вечером 5 ноября на Конституционном проспекте, недалеко от Белого дома.

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Сотрудники Секретной службы обратили внимание на мужчину, который подозрительно вел себя в припаркованном автомобиле.

Во время проверки он сказал правоохранителям, что голоса в его голове приказали ему приехать в Вашингтон и убить президента США Дональда Трампа.

По данным Министерства внутренней безопасности США, задержанный — уроженец Венесуэлы и находится на территории Соединенных Штатов без законных оснований.

При осмотре машины правоохранители обнаружили три единицы огнестрельного оружия, в том числе винтовку, а также десятки патронов.

Кроме того, выяснилось, что машина, в которой находился мужчина, числилась угнанной.

Подозреваемого арестовали. Ему предъявили обвинения, в том числе в незаконной перевозке и хранении огнестрельного оружия.

Напомним, что в начале августа возле гольф-клуба Дональда Трампа в калифорнийском городе Ранчо Палос Вердес также задержали вооруженного мужчину.

По данным правоохранителей, 38-летний Жанин Джон Теле фотографировал и снимал территорию гольф-клуба. Во время проверки у него и в машине нашли боеприпасы и заряженный пистолет.

Позже, во время обыска его дома, правоохранители изъяли дополнительное оружие, бронежилеты, средства радиосвязи и блокноты с подозрительными записями.