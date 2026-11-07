Говорил, что “голоса” приказали убить Трампа: возле Белого дома задержали вооруженного мужчину
- Вечером 5 ноября возле Белого дома в Вашингтоне задержали вооруженного мужчину.
- Задержанный заявил, что голоса приказали ему приехать в столицу США и убить Дональда Трампа
В Вашингтоне сотрудники Секретной службы США задержали мужчину, который заявил, что приехал в американскую столицу, чтобы убить президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление Министерства внутренней безопасности США.
Возле Белого дома задержали мужчину, который заявил о намерении убить Трампа
Инцидент произошел вечером 5 ноября на Конституционном проспекте, недалеко от Белого дома.
Сотрудники Секретной службы обратили внимание на мужчину, который подозрительно вел себя в припаркованном автомобиле.
Во время проверки он сказал правоохранителям, что голоса в его голове приказали ему приехать в Вашингтон и убить президента США Дональда Трампа.
По данным Министерства внутренней безопасности США, задержанный — уроженец Венесуэлы и находится на территории Соединенных Штатов без законных оснований.
При осмотре машины правоохранители обнаружили три единицы огнестрельного оружия, в том числе винтовку, а также десятки патронов.
Кроме того, выяснилось, что машина, в которой находился мужчина, числилась угнанной.
Подозреваемого арестовали. Ему предъявили обвинения, в том числе в незаконной перевозке и хранении огнестрельного оружия.
Напомним, что в начале августа возле гольф-клуба Дональда Трампа в калифорнийском городе Ранчо Палос Вердес также задержали вооруженного мужчину.
По данным правоохранителей, 38-летний Жанин Джон Теле фотографировал и снимал территорию гольф-клуба. Во время проверки у него и в машине нашли боеприпасы и заряженный пистолет.
Позже, во время обыска его дома, правоохранители изъяли дополнительное оружие, бронежилеты, средства радиосвязи и блокноты с подозрительными записями.