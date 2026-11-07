У Вашингтоні співробітники Секретної служби США затримали чоловіка, який заявив, що приїхав до американської столиці, щоб убити президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на заяву Міністерства внутрішньої безпеки США.

Біля Білого дому затримали чоловіка, який заявив про намір убити Трампа

Інцидент стався ввечері 5 листопада на Конституційному проспекті, неподалік Білого дому.

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Співробітники Секретної служби звернули увагу на чоловіка, який підозріло поводився у припаркованому автомобілі.

Під час перевірки він заявив правоохоронцям, що голоси в його голові наказали йому приїхати до Вашингтона та вбити президента США Дональда Трампа.

За даними Міністерства внутрішньої безпеки США, затриманий є вихідцем із Венесуели та перебуває на території Сполучених Штатів без законних підстав.

Під час огляду автомобіля правоохоронці виявили три одиниці вогнепальної зброї, зокрема гвинтівку, а також десятки патронів.

Крім того, з’ясувалося, що автомобіль, у якому перебував чоловік, був заявлений як викрадений.

Підозрюваного заарештували. Йому висунули обвинувачення, зокрема в незаконному перевезенні та зберіганні вогнепальної зброї.

Нагадаємо, що на початку серпня поблизу гольф-клубу Дональда Трампа у каліфорнійському місті Ранчо Палос Вердес також затримали озброєного чоловіка.

За даними правоохоронців, 38-річний Жанін Джон Теле фотографував і знімав територію гольф-клубу. Під час перевірки в нього та в автомобілі виявили боєприпаси й заряджений пістолет.

Згодом під час обшуку його будинку правоохоронці вилучили додаткову зброю, бронежилети, засоби радіозв’язку та блокноти з підозрілими записами.

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