Казав, що “голоси” наказали вбити Трампа: біля Білого дому затримали озброєного чоловіка
- Увечері 5 листопада біля Білого дому у Вашингтоні затримали озброєного чоловіка.
- Затриманий заявив, що голоси наказали йому приїхати до столиці США та вбити Дональда Трампа
У Вашингтоні співробітники Секретної служби США затримали чоловіка, який заявив, що приїхав до американської столиці, щоб убити президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на заяву Міністерства внутрішньої безпеки США.
Біля Білого дому затримали чоловіка, який заявив про намір убити Трампа
Інцидент стався ввечері 5 листопада на Конституційному проспекті, неподалік Білого дому.
Співробітники Секретної служби звернули увагу на чоловіка, який підозріло поводився у припаркованому автомобілі.
Під час перевірки він заявив правоохоронцям, що голоси в його голові наказали йому приїхати до Вашингтона та вбити президента США Дональда Трампа.
За даними Міністерства внутрішньої безпеки США, затриманий є вихідцем із Венесуели та перебуває на території Сполучених Штатів без законних підстав.
Під час огляду автомобіля правоохоронці виявили три одиниці вогнепальної зброї, зокрема гвинтівку, а також десятки патронів.
Крім того, з’ясувалося, що автомобіль, у якому перебував чоловік, був заявлений як викрадений.
Підозрюваного заарештували. Йому висунули обвинувачення, зокрема в незаконному перевезенні та зберіганні вогнепальної зброї.
Нагадаємо, що на початку серпня поблизу гольф-клубу Дональда Трампа у каліфорнійському місті Ранчо Палос Вердес також затримали озброєного чоловіка.
За даними правоохоронців, 38-річний Жанін Джон Теле фотографував і знімав територію гольф-клубу. Під час перевірки в нього та в автомобілі виявили боєприпаси й заряджений пістолет.
Згодом під час обшуку його будинку правоохоронці вилучили додаткову зброю, бронежилети, засоби радіозв’язку та блокноти з підозрілими записами.