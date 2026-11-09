Российская сеть дезинформации Operation Overload использовала беспорядки и протесты во Франции для распространения фейков о мигрантах, разжигания общественного недовольства и дискредитации французских властей.

Об этом свидетельствуют внутренние отчеты МИДа Франции и Европейского Союза, сообщает Reuters.

Россия использовала протесты для распространения дезинформации

По данным внутреннего отчета Министерства иностранных дел Франции, связанная с Россией тайная сеть распространяла в соцсетях публикации, связывавшие беспорядки с неконтролируемой иммиграцией. Таким образом, пытались сформировать представление, что французское правительство потеряло контроль над ситуацией в стране.

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Анализ Европейского Союза установил, что речь идет о сети Operation Overload, которая распространяла видео, выдавая их за материалы западных СМИ. В некоторых сообщениях утверждалось, что мигранты якобы насиловали протестующих или что во Франции скоро произойдут теракты.

По оценке европейских экспертов по дезинформации, в период с 7 по 21 октября Россия пыталась представить французское руководство слабым и все более авторитарным.

В отчете ЕС отмечается, что подобные информационные кампании направлены на подрыв авторитета национальных правительств, разжигание страха и общественного раздора, а также влияние на общественное мнение накануне выборов.

В то же время, в документах не утверждается, что Москва или другие внешние силы спровоцировали или способствовали эскалации протестов во Франции.

Публикации о беспорядках во Франции набрали миллионы просмотров

Французский МИД также обратил внимание на активность аккаунтов, связанных с американским движением MAGA и Израилем. Они распространяли критические по отношению к Франции нарративы, связывая беспорядки с радикальным исламизмом и миграцией.

Согласно французскому отчету, десять самых популярных сообщений в соцсети X о беспорядках, опубликованных чиновниками, медиа и инфлюэнсерами, связанными с движением MAGA, набрали более 49 млн просмотров с 16 по 18 октября.

Еще более 35 млн просмотров за этот период получили десять самых популярных сообщений израильских чиновников, правительственных аккаунтов, СМИ и инфлюэнсеров.

По данным отчета ЕС, операция Overload продолжается с сентября 2023 года. Ее цель – дискредитировать западных публичных деятелей, государственные учреждения и медиа, а также ослабить поддержку Украины.

В частности, российская сеть распространяла сообщения о том, что европейские правительства якобы уделяют больше внимания украинским интересам, чем своим внутренним проблемам.

Источник : Reuters

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