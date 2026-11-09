Россия использовала протесты во Франции для распространения дезинформации – СМИ
- Российская сеть Operation Overload использовала протесты во Франции для распространения дезинформации.
- В соцсетях распространяли фейки о мигрантах.
- Сообщения аккаунтов, связанных с MAGA и Израилем, набрали десятки миллионов просмотров.
Российская сеть дезинформации Operation Overload использовала беспорядки и протесты во Франции для распространения фейков о мигрантах, разжигания общественного недовольства и дискредитации французских властей.
Об этом свидетельствуют внутренние отчеты МИДа Франции и Европейского Союза, сообщает Reuters.
Россия использовала протесты для распространения дезинформации
По данным внутреннего отчета Министерства иностранных дел Франции, связанная с Россией тайная сеть распространяла в соцсетях публикации, связывавшие беспорядки с неконтролируемой иммиграцией. Таким образом, пытались сформировать представление, что французское правительство потеряло контроль над ситуацией в стране.
Анализ Европейского Союза установил, что речь идет о сети Operation Overload, которая распространяла видео, выдавая их за материалы западных СМИ. В некоторых сообщениях утверждалось, что мигранты якобы насиловали протестующих или что во Франции скоро произойдут теракты.
По оценке европейских экспертов по дезинформации, в период с 7 по 21 октября Россия пыталась представить французское руководство слабым и все более авторитарным.
В отчете ЕС отмечается, что подобные информационные кампании направлены на подрыв авторитета национальных правительств, разжигание страха и общественного раздора, а также влияние на общественное мнение накануне выборов.
В то же время, в документах не утверждается, что Москва или другие внешние силы спровоцировали или способствовали эскалации протестов во Франции.
Публикации о беспорядках во Франции набрали миллионы просмотров
Французский МИД также обратил внимание на активность аккаунтов, связанных с американским движением MAGA и Израилем. Они распространяли критические по отношению к Франции нарративы, связывая беспорядки с радикальным исламизмом и миграцией.
Согласно французскому отчету, десять самых популярных сообщений в соцсети X о беспорядках, опубликованных чиновниками, медиа и инфлюэнсерами, связанными с движением MAGA, набрали более 49 млн просмотров с 16 по 18 октября.
Еще более 35 млн просмотров за этот период получили десять самых популярных сообщений израильских чиновников, правительственных аккаунтов, СМИ и инфлюэнсеров.
По данным отчета ЕС, операция Overload продолжается с сентября 2023 года. Ее цель – дискредитировать западных публичных деятелей, государственные учреждения и медиа, а также ослабить поддержку Украины.
В частности, российская сеть распространяла сообщения о том, что европейские правительства якобы уделяют больше внимания украинским интересам, чем своим внутренним проблемам.