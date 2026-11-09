Російська мережа дезінформації Operation Overload використала заворушення та протести у Франції для поширення фейків про мігрантів, розпалювання суспільного невдоволення та дискредитації французької влади.

Про це свідчать внутрішні звіти МЗС Франції та Європейського Союзу, повідомляє Reuters.

Росія використала протести для поширення дезінформації

За даними внутрішнього звіту Міністерства закордонних справ Франції, пов’язана з Росією таємна мережа поширювала в соцмережах публікації, які пов’язували заворушення з неконтрольованою імміграцією. Таким чином намагалися сформувати уявлення, що французький уряд втратив контроль над ситуацією в країні.

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Аналіз Європейського Союзу встановив, що йдеться про мережу Operation Overload, яка поширювала відео, видаючи їх за матеріали західних ЗМІ. У деяких повідомленнях стверджувалося, що мігранти нібито ґвалтували протестувальників або що у Франції незабаром стануться теракти.

За оцінкою європейських експертів із дезінформації, у період із 7 до 21 жовтня Росія намагалася представити французьке керівництво слабким і дедалі більш авторитарним.

У звіті ЄС наголошується, що подібні інформаційні кампанії спрямовані на підрив авторитету національних урядів, розпалювання страху і суспільного розбрату, а також вплив на громадську думку напередодні виборів.

Водночас у документах не стверджується, що Москва або інші зовнішні сили спровокували чи сприяли ескалації протестів у Франції.

Публікації про заворушення у Франції набрали мільйони переглядів

Французьке МЗС також звернуло увагу на активність акаунтів, пов’язаних з американським рухом MAGA та Ізраїлем. Вони поширювали критичні щодо Франції наративи, пов’язуючи заворушення з радикальним ісламізмом та міграцією.

Згідно з французьким звітом, десять найпопулярніших дописів у соцмережі X про заворушення, опублікованих чиновниками, медіа та інфлюенсерами, пов’язаними з рухом MAGA, набрали понад 49 млн переглядів із 16 до 18 жовтня.

Ще понад 35 млн переглядів за цей період отримали десять найпопулярніших дописів ізраїльських чиновників, урядових акаунтів, ЗМІ та інфлюенсерів.

За даними звіту ЄС, Операція Overload триває із вересня 2023 року. Її мета – дискредитувати західних публічних діячів, державні установи та медіа, а також послабити підтримку України.

Зокрема, російська мережа поширювала повідомлення про те, що європейські уряди нібито приділяють більше уваги українським інтересам, ніж власним внутрішнім проблемам.

Джерело : Reuters

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