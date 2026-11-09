В ночь на 9 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по АО Завод имени Морозова недалеко от Санкт-Петербурга в России.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Удар по заводу под Санкт-Петербургом 9 ноября: что известно

В ночь на 9 ноября украинские военные нанесли удар по АО Завод имени Морозова, расположенному недалеко от Санкт-Петербурга.

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По информации Генштаба ВСУ, в результате удара были повреждены сразу три производственных цеха предприятия.

В Силах беспилотных систем уточнили, что удар нанесли в рамках операции DeepStrike. Расстояние от границы Украины до пораженного предприятия составляет более 900 км. Масштабы нанесенного ущерба пока уточняются.

Что известно о заводе имени Морозова

По данным Генштаба, предприятие специализируется на производстве взрывчатых веществ и компонентов ракетного топлива.

В частности, завод разработал твердое топливо для двигателей ракетных комплексов Тополь-М.

Кроме того, предприятие производит и поставляет твердотопливные заряды для двигателей 9Х820, которые используются в баллистических ракетах 9М723 комплекса Искандер-М.

В Генштабе подчеркивают, что поражение таких объектов направлено на ослабление возможностей России по производству баллистических ракет, которыми она атакует украинские города.