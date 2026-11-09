В ночь на 9 ноября беспилотники атаковали Кириши Ленинградской области России, где находится нефтеперерабатывающий завод Киришинефтеоргсинтез.

После взрывов в промышленной зоне вспыхнул пожар, а местные власти подтвердили попадание дронов.

Об этом сообщают OSINT-каналы и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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Атака на Киришский НПЗ 9 ноября: что известно

В ночь на 9 ноября жители Ленинградской области сообщали о серии взрывов и работе российской противовоздушной обороны.

В частности, взрывы были слышны вблизи города Кириши, где находится нефтеперерабатывающий завод Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ).

По сообщениям OSINT-каналов и очевидцев, беспилотники попали в район предприятия, после чего начался пожар. Местные жители утверждали, что возгорание было видно сразу в нескольких местах.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил попадание беспилотников в промышленную зону Киришей, но не уточнил, какие именно объекты пострадали.

— Есть факты попадания БпЛА в промзону города Кириши. Также зафиксировано попадание обломков в одну из квартир в Киришах, из квартиры эвакуировали семью, — сообщил он.

По словам Дрозденко, российская ПВО якобы сбила над Ленинградской областью 93 беспилотника. На момент его заявления работа противовоздушной обороны продолжалась.

Что известно о Киришском НПЗ

Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ) — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, расположенный в городе Кириши Ленинградской области.

Предприятие входит в структуру компании Сургутнефтегаз. Его мощность составляет около 20–21 млн тонн нефти в год.

Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут и другие нефтепродукты.

Стоит отметить, что Киришский НПЗ уже не раз подвергался атакам беспилотников в 2026 году.

В частности, 26 марта дроны атаковали предприятие. Тогда российские власти подтвердили повреждения в промышленной зоне Киришей.

Уже 5 мая СБУ сообщила о поражении Киришского НПЗ и нефтеперекачивающей станции Кириши. По данным спецслужбы, были повреждены три установки первичной переработки нефти и резервуар с нефтепродуктами.

Еще одна атака произошла 30 августа 2026 года. Тогда в промышленной зоне Киришей вспыхнул масштабный пожар. Впоследствии поражение НПЗ подтвердили Генеральный штаб ВСУ и украинская оборонная компания Fire Point.

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