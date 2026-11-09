Дроны атаковали Киришский НПЗ в России: вспыхнул масштабный пожар
В ночь на 9 ноября беспилотники атаковали Кириши Ленинградской области России, где находится нефтеперерабатывающий завод Киришинефтеоргсинтез.
После взрывов в промышленной зоне вспыхнул пожар, а местные власти подтвердили попадание дронов.
Об этом сообщают OSINT-каналы и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Атака на Киришский НПЗ 9 ноября: что известно
В ночь на 9 ноября жители Ленинградской области сообщали о серии взрывов и работе российской противовоздушной обороны.
В частности, взрывы были слышны вблизи города Кириши, где находится нефтеперерабатывающий завод Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ).
По сообщениям OSINT-каналов и очевидцев, беспилотники попали в район предприятия, после чего начался пожар. Местные жители утверждали, что возгорание было видно сразу в нескольких местах.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил попадание беспилотников в промышленную зону Киришей, но не уточнил, какие именно объекты пострадали.
— Есть факты попадания БпЛА в промзону города Кириши. Также зафиксировано попадание обломков в одну из квартир в Киришах, из квартиры эвакуировали семью, — сообщил он.
По словам Дрозденко, российская ПВО якобы сбила над Ленинградской областью 93 беспилотника. На момент его заявления работа противовоздушной обороны продолжалась.
Что известно о Киришском НПЗ
Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ) — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, расположенный в городе Кириши Ленинградской области.
Предприятие входит в структуру компании Сургутнефтегаз. Его мощность составляет около 20–21 млн тонн нефти в год.
Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут и другие нефтепродукты.
Стоит отметить, что Киришский НПЗ уже не раз подвергался атакам беспилотников в 2026 году.
В частности, 26 марта дроны атаковали предприятие. Тогда российские власти подтвердили повреждения в промышленной зоне Киришей.
Уже 5 мая СБУ сообщила о поражении Киришского НПЗ и нефтеперекачивающей станции Кириши. По данным спецслужбы, были повреждены три установки первичной переработки нефти и резервуар с нефтепродуктами.
Еще одна атака произошла 30 августа 2026 года. Тогда в промышленной зоне Киришей вспыхнул масштабный пожар. Впоследствии поражение НПЗ подтвердили Генеральный штаб ВСУ и украинская оборонная компания Fire Point.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 719-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.