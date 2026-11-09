В Польше скончался мужчина, устроивший стрельбу в центре Кракова
- Утром 9 ноября в больнице скончался 24-летний Михал Оксинский, устроивший стрельбу в Кракове.
- Подозреваемый умер в 04:30 после как минимум трех операций.
В Польше утром 9 ноября скончался 24-летний Михал Оксинский, который 7 ноября устроил стрельбу на площади Рынок в Кракове.
Об этом сообщила полиция Малопольского воеводства в соцсети X.
Стрельба в Кракове: нападавший скончался в больнице
Малопольский воевода Кшиштоф Кленчар уточнил, что 24-летний Михал Оксинский скончался в 04:30.
После задержания нападавший находился в критическом состоянии. Врачи пытались спасти ему жизнь и провели как минимум три операции.
По данным польских СМИ, правоохранители не успели официально предъявить мужчине подозрение.
Оксинского подозревали не только в стрельбе на площади Рынок, но и в убийстве его родителей и сестры в квартире в городе Островец-Свентокшиский. Обстоятельства гибели родственников также расследовали правоохранители.
Стрельба в Кракове: что известно
Около 15:00 7 ноября мужчина открыл огонь из своего автомобиля на площади Рынок. После нападения он пытался сбежать, а во время полицейской погони продолжал стрелять в правоохранителей.
Полицейские ранили нападавшего и задержали его. Позже мужчину доставили в больницу.
По последним данным, в результате нападения погибли шесть человек — четыре женщины и двое мужчин. Еще 15 человек получили ранения, среди них двое полицейских.
Малопольский воевода сообщил, что состояние 14 пострадавших оценивается как стабильное.
Один из полицейских, который принимал непосредственное участие в задержании нападавшего, по-прежнему в тяжелом состоянии. Накануне его вывели из искусственной комы.
Второй раненый полицейский тоже находится в больнице, но его состояние стабильное.
По данным польского Министерства внутренних дел, среди погибших и пострадавших есть граждане пяти зарубежных стран: России, Великобритании, Австрии, Германии и Португалии.