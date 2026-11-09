У Польщі вранці 9 листопада помер 24-річний Міхал Оксінський, який 7 листопада влаштував стрілянину на площі Ринок у Кракові.

Про це повідомила поліція Малопольського воєводства у соцмережі X.

Стрілянина у Кракові: нападник помер у лікарні

Малопольський воєвода Кшиштоф Кленчар уточнив, що смерть 24-річного Міхала Оксінського настала о 04:30.

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Після затримання нападник перебував у критичному стані. Лікарі намагалися врятувати йому життя та провели щонайменше три операції.

За даними польських ЗМІ, правоохоронці не встигли офіційно повідомити чоловікові про підозру.

Оксінського підозрювали не лише у стрілянині на площі Ринок, а й у вбивстві його батьків та сестри в квартирі в місті Островець-Свентокшиський. Обставини загибелі родичів також розслідували правоохоронці.

Стрілянина у Кракові: що відомо

Близько 15:00 7 листопада чоловік відкрив вогонь із власного автомобіля на площі Ринок. Після нападу він намагався втекти, а під час поліцейської погоні продовжував стріляти в правоохоронців.

Поліцейські поранили нападника та затримали його. Згодом чоловіка доправили до лікарні.

За останніми даними, внаслідок нападу загинули шестеро людей — чотири жінки та двоє чоловіків. Ще 15 людей дістали поранення, серед них двоє поліцейських.

Малопольський воєвода повідомив, що стан 14 постраждалих оцінюють як стабільний.

Один із поліцейських, який безпосередньо брав участь у затриманні нападника, залишається у тяжкому стані. Напередодні його вивели зі штучної коми.

Другий поранений правоохоронець також перебуває в лікарні, однак його стан стабільний.

За інформацією польського Міністерства внутрішніх справ, серед загиблих і постраждалих є громадяни п’яти іноземних держав: Росії, Великої Британії, Австрії, Німеччини та Португалії.

Джерело : Радіо Свобода

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