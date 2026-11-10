Россия не согласится с немедленным прекращением огня в Украине, которого требуют европейские страны.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, цитируемый российскими СМИ.

Лавров о переговорах в Абу-Даби

По словам Лаврова, Москва готова рассматривать прекращение огня только при условии понимания того, как будут развиваться события в дальнейшем. Он также подчеркнул необходимость предварительно сформировать четкие гарантии безопасности.

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Глава российского МИД заявил, что Кремль якобы расценивает требование Европы о прекращении боевых действий как попытку дать Украине время на восстановление военного потенциала.

— Все, что сейчас слышно из Брюсселя и других столиц стран Евросоюза, состоит в требовании немедленно прекратить огонь. То есть, снова логика старая: обязательно нужно купить время для своих клиентов “киевского режима” и использовать это время для того, чтобы восстановить хоть как-то потери, которые он понес в военном плане. Мы пойти на это не согласимся, об этом уже много раз сказано.

Но выходить на очередное перемирие, на очередное прекращение огня, как бы это ни называть, не понимая, что будет дальше, мы на это не согласимся, – сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

В Объединенных Арабских Эмиратах завершился первый день переговоров между Украиной, США и Россией. Переговоры продолжались четыре часа.

Первая украинская делегация встретилась с представителями Британии, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии. Присоединились также и американские переговорщики – Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.

Далее последовал трехсторонний формат с участием Украины, США и России.

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