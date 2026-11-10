Росія не погодиться на негайне припинення вогню в Україні, якого вимагають європейські країни.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, якого цитують російські ЗМІ.

Лавров про переговори в Абу-Дабі

За словами Лаврова, Москва готова розглядати припинення вогню лише за умови розуміння того, як розвиватимуться події надалі. Він також наголосив на необхідності попередньо сформувати чіткі гарантії безпеки.

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Голова російського МЗС заявив, що Кремль нібито розцінює вимогу Європи про припинення бойових дій як спробу дати Україні час на відновлення військового потенціалу.

— Все, що зараз чути з Брюсселя та інших столиць країн Євросоюзу, полягає у вимозі негайно припинити вогонь. Тобто, знову логіка стара: обов’язково треба купити час для своїх клієнтів “київського режиму” та використати цей час для того, щоб відновити хоч якось ті втрати, які він зазнав у військовому плані. Ми на це піти не погодимося, про це вже багато разів сказано.

Але виходити на чергове перемир’я, на чергове припинення вогню, хоч би як це називати, не розуміючи, що буде далі, ми на це не погодимося, – сказав Лавров на пресконференції у Москві.

В Об’єднаних Арабських Еміратах завершився перший день переговорів між Україною, США та Росією. Переговори тривали чотири години.

Спершу українська делегація зустрілася з представниками Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії. Долучилися також й американські переговорники – Стівен Віткофф та Джаред Кушнер.

Далі відбувся тристоронній формат за участі України, США та Росії.

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