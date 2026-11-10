Представители президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф могут отправиться в Киев и Москву после завершения переговоров в Абу-Даби.

Об этом сообщает Axios.

Уиткофф и Кушнер могут посетить Киев и Москву

По информации издания, Белый дом выражает “осторожный оптимизм” относительно возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией, которые на этой неделе проходят в Абу-Даби.

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Посланники Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на протяжении нескольких недель пытались убедить президента РФ Владимира Путина вернуться к переговорному процессу.

Президент США Дональд Трамп и его команда надеются, что после отмены американских санкций на продажу российского дизельного топлива и других шагов Вашингтона, которые положительно восприняли в Москве, Путин будет более готов к компромиссам.

— По словам представителя США, после встреч в Абу-Даби Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Москву и Киев, чтобы непосредственно пообщаться с Путиным и Зеленским, – говорится в сообщении.

Американские чиновники рассказали, что в течение последних двух недель Уиткофф и Кушнер ежедневно звонили российским и украинским должностным лицам, иногда даже по несколько раз в день. Так они готовились к предстоящим переговорам.

Кроме того, Уиткофф и Кушнер пригласили в Абу-Даби высокопоставленных представителей НАТО, Европейского Союза и четырех ведущих европейских государств – Великобритании, Франции, Германии и Италии. Там должны состояться отдельные встречи на полях переговоров по российско-украинской войне.

Европейские союзники Украины будут играть важную роль в любых послевоенных договоренностях по безопасности. США стремятся запустить еще одно переговорное направление с участием европейских стран и России. Его цель – найти новые способы снижения напряженности и предотвращения конфликта.

Многие европейские государства с большим подозрением относятся к этой инициативе. Они считают, что такой формат фактически подкрепляет российский тезис об угрозе безопасности Москвы со стороны Европы. Кроме того, существуют опасения, что это может привести к ослаблению НАТО.

Американские чиновники подчеркивают, что предложенная инициатива по безопасности между Европой и Россией не должна заменить или ослабить НАТО и центральную роль альянса в защите Европы.

По их словам, новое соглашение о безопасности между Европой и Россией могло бы помочь завершить войну в Украине.

Один из представителей американской власти отметил, что Уиткофф и Кушнер надеются на согласие России включить европейских представителей в следующий раунд мирных переговоров после встреч в Абу-Даби.

Напомним, во время первого дня переговоров в Абу-Даби делегации Украины, США и России обсудили вопросы освобождения военнопленных, гарантии безопасности для Украины и меры по деэскалации.

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