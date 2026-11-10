Представники президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф можуть вирушити до Києва та Москви після завершення переговорів в Абу-Дабі.

Про це повідомляє Axios.

Віткофф і Кушнер можуть відвідати Київ та Москву

За інформацією видання, Білий дім висловлює “обережний оптимізм” щодо відновлення мирних переговорів між Україною та Росією, які цього тижня проходять в Абу-Дабі.

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Посланці Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер протягом кількох тижнів намагалися переконати президента РФ Володимира Путіна повернутися до переговорного процесу.

Президент США Дональд Трамп і його команда сподіваються, що після скасування американських санкцій на продаж російського дизельного палива та інших кроків Вашингтона, які позитивно сприйняли в Москві, Путін буде більш готовим до компромісів.

– За словами представника США, після зустрічей в Абу-Дабі Віткофф і Кушнер можуть відправитися до Москви та Києва, щоб безпосередньо поспілкуватися з Путіним і Зеленським, – йдеться в повідомленні.

Американські чиновники розповіли, що протягом останніх двох тижнів Віткофф і Кушнер щодня телефонували російським та українським посадовцям, іноді навіть по кілька разів на день. Так вони готувалися до майбутніх переговорів.

Крім того, Віткофф і Кушнер запросили до Абу-Дабі високопосадовців НАТО, Європейського Союзу та чотирьох провідних європейських держав – Великої Британії, Франції, Німеччини й Італії. Там мають відбутися окремі зустрічі на полях переговорів щодо російсько-української війни.

Європейські союзники України відіграватимуть важливу роль у будь-яких післявоєнних домовленостях щодо безпеки. США прагнуть започаткувати ще один переговорний напрям за участю європейських країн і Росії. Його мета – знайти нові способи зниження напруженості та запобігання конфлікту.

Багато європейських держав із великою підозрою ставляться до цієї ініціативи. Вони вважають, що такий формат фактично підкріплює російську тезу про загрозу безпеці Москви з боку Європи. Крім того, є побоювання, що це може призвести до послаблення НАТО.

Американські чиновники наголошують, що запропонована ініціатива щодо безпеки між Європою та Росією не має замінити або послабити НАТО та центральну роль альянсу в захисті Європи.

За їхніми словами, нова угода про безпеку між Європою та Росією могла б допомогти завершити війну в Україні.

Один із представників американської влади зазначив, що Віткофф і Кушнер сподіваються на згоду Росії включити європейських представників до наступного раунду мирних переговорів після зустрічей в Абу-Дабі.

Нагадаємо, під час першого дня переговорів в Абу-Дабі делегації України, США та Росії обговорили питання звільнення військовополонених, гарантії безпеки для України та заходи з деескалації.

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