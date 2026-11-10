США видят стремление прекратить войну в Украине — Трамп
- Дональд Трамп заявил, что видит сильное стремление к прекращению войны между Украиной и Россией.
- По словам Трампа, обе стороны устали от боевых действий.
Президент США Дональд Трамп накануне мирных переговоров в Абу-Даби заявил, что Вашингтон видит растущую готовность к завершению войны России против Украины.
Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление американского президента во время общения с журналистами в Белом доме 9 ноября.
Трамп о завершении войны в Украине
В понедельник, 9 ноября, Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что США видят сильное стремление к прекращению войны между Россией и Украиной. По его словам, обе стороны устали от боевых действий.
— Мы также видим очень сильное стремление положить конец конфликту между Россией и Украиной. Мы участвуем в этом, потому что я хочу, чтобы люди перестали гибнуть, — сказал президент США.
Как пишет CNBC со ссылкой на Reuters, американский чиновник заявил, что Киев и Москва в неофициальных переговорах демонстрируют некоторую гибкость в отношении территориальных вопросов.
В то же время высокопоставленный украинский чиновник отверг предположения о готовности Киева к территориальным уступкам.
По его словам, любые переговоры о территориях должны проходить на уровне лидеров государств и сопровождаться соответствующими гарантиями безопасности.
Россия же продолжает требовать передать ей весь Донбасс, включая территории, которые российские войска не контролируют.
Президент Украины Владимир Зеленский 9 ноября заявил, что успехи украинских военных на фронте и рост российских потерь укрепляют переговорные позиции Украины.
Напомним, что украинская делегация отправилась в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах при посредничестве США.
Встречи представителей Украины, США и России запланированы на 10–11 ноября. Американскую сторону будут представлять специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Главными темами переговоров должны стать гарантии безопасности для Украины, деэскалация и гуманитарные вопросы.
Как ранее сообщало издание The New York Times, переговоры возобновляются после девятимесячного перерыва. Аналитики не ожидают быстрого прорыва из-за существенных разногласий между позициями Украины и России.