Танкер с российским дизельным топливом, который ранее ненадолго указал США в качестве пункта назначения, развернулся примерно в 400 морских милях от Нью-Йорка.

Это усилило неопределенность относительно поставок топлива на рынок Северной Америки, пишет Bloomberg.

Танкер с дизелем РФ развернулся на пути в США

Судно Agioi Fanendes перевозит около 40 тыс. метрических тонн дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы, или почти 300 тыс. баррелей.

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Согласно портовому отчету и данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, танкер начал удаляться от восточного побережья США и с 9 ноября движется зигзагообразным маршрутом, не продвигаясь к конкретному пункту назначения.

Трейдеры внимательно следят за перемещением российского дизельного топлива после того, как в прошлом месяце президент РФ Владимир Путин договорился с президентом США Дональдом Трампом о поставках топлива в Соединенные Штаты и на мировые рынки.

Эта договоренность вызвала критику со стороны американских демократов, которые заявили, что она поможет Кремлю финансировать войну в Украине. По данным отслеживания судов, пока ни один груз российского дизельного топлива не прибыл в Америку.

После выхода из российского балтийского порта Приморск в конце октября Agioi Fanendes сначала указал пунктом назначения Нью-Йорк, а позднее изменил его на “по приказу”.

Судно до сих пор “следует по приказу, поскольку порт разгрузки еще не подтвержден”, сообщила в электронном письме компания-оператор Eastern Mediterranean Maritime Ltd., повторив предыдущий ответ на вопросы о перемещении танкера.

В прошлом месяце Россия заявила, что загрузила четыре танкера дизельным топливом, предназначенным для США, в соответствии с договоренностью Путина и Трампа.

Целью соглашения было снижение цен на топливо накануне промежуточных выборов в США, хотя демократы утверждали, что его масштабы будут слишком ограниченными для достижения такого результата.

Также есть сомнения относительно способности России экспортировать обещанные объемы дизельного топлива на фоне возобновления украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По подсчетам Bloomberg, сделанным на основе заявлений людей, осведомленных об этих инцидентах, с начала ноября атакам подверглись шесть российских нефтеперерабатывающих заводов. Их общая проектная мощность составляет около 1,7 млн баррелей в сутки.

В конце октября вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что страна планирует экспортировать на мировые рынки более 2 млн тонн дизельного топлива в ноябре. Впрочем, он добавил, что украинские атаки могут сократить доступные объемы поставок.

В конце октября СМИ сообщали, что из России в США отправились три танкера, перевозившие около 140 тыс. тонн дизельного топлива. Однако ни одно из судов до сих пор не достигло американских портов.

Танкер Talisman изменил курс в направлении Средиземного моря и встал на якорь в Александрии. Судно Leruo направилось в Бразилию, после чего отключило передачу координат. Теперь маршрут изменил и третий, последний из этих танкеров.

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