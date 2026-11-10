Танкер із російським дизельним пальним, який раніше ненадовго позначив США як пункт призначення, розвернувся приблизно за 400 морських миль від Нью-Йорка.

Це посилило невизначеність щодо постачання пального на ринок Північної Америки, пише Bloomberg.

Танкер з дизелем РФ розвернувся на шляху до США

Судно Agioi Fanendes перевозить близько 40 тис. метричних тонн дизельного пального з наднизьким вмістом сірки, або майже 300 тис. барелів.

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Згідно з портовим звітом і даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, танкер почав віддалятися від східного узбережжя США і з 9 листопада рухається зигзагоподібним маршрутом, не просуваючись до конкретного пункту призначення.

Трейдери уважно стежать за переміщенням російського дизельного пального після того, як минулого місяця президент РФ Володимир Путін домовився з президентом США Дональдом Трампом про постачання пального до Сполучених Штатів і на світові ринки.

Ця домовленість викликала критику з боку американських демократів, які заявили, що вона допоможе Кремлю фінансувати війну в Україні. За даними відстеження суден, поки що жоден вантаж російського дизельного пального не прибув до Америки.

Після виходу з російського балтійського порту Приморськ наприкінці жовтня Agioi Fanendes спочатку вказав пунктом призначення Нью-Йорк, а згодом змінив його на “за наказом”.

Судно досі “прямує за наказом, оскільки порт розвантаження ще не підтверджений”, повідомила в електронному листі компанія-оператор Eastern Mediterranean Maritime Ltd., повторивши попередню відповідь на запитання щодо переміщення танкера.

Минулого місяця Росія заявила, що завантажила чотири танкери дизельним пальним, призначеним для США, відповідно до домовленості Путіна і Трампа.

Мета угоди полягала у зниженні цін на пальне напередодні проміжних виборів у США, хоча демократи стверджували, що її масштаби будуть надто обмеженими для досягнення такого результату.

Також є сумніви щодо здатності Росії експортувати обіцяні обсяги дизельного пального на тлі поновлення українських ударів по російських нафтопереробних заводах.

За підрахунками Bloomberg, зробленими на основі заяв людей, обізнаних із цими інцидентами, від початку листопада атак зазнали шість російських нафтопереробних заводів. Їхня загальна проєктна потужність становить близько 1,7 млн барелів на добу.

Наприкінці жовтня віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що країна планує експортувати на світові ринки понад 2 млн тонн дизельного пального в листопаді. Втім, він додав, що українські атаки можуть скоротити доступні обсяги постачання.

Наприкінці жовтня ЗМІ повідомляли, що з Росії до США вирушили три танкери, які перевозили близько 140 тис. тонн дизельного пального. Однак жодне із суден досі не дісталося американських портів.

Танкер Talisman змінив курс у напрямку Середземного моря та став на якір в Александрії. Судно Leruo попрямувало до Бразилії, після чого вимкнуло передавання координат. Тепер маршрут змінив і третій, останній із цих танкерів.

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