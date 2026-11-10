В правительстве Польши заявили о готовности Украины передать антидроновые технологии в обмен на два истребителя МиГ-29. Заместитель министра обороны Цезарий Томчик заявил, что Украина согласилась предоставить Польше антидроновые технологии.

Об этом сообщает RMF24/PAP.

Антидроновые технологии для Польши

С понедельника Томчик находится в Киеве вместе с генералом, первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Польши Каролем Домановским. Переговоры польской и украинской сторон сосредоточены на военно-промышленном сотрудничестве и трансфере технологий.

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— Украина согласилась передать Польше технологии борьбы с дронами, которые нам нужны, — отметил замминистра национальной обороны Польши.

Вчера Цезарий Томчик заявил, что одной из тем его визита возможна передача Украине двух польских истребителей МиГ-29. Польша получит доступ к украинским беспилотным технологиям и противодействию дронам.

По словам Томчика, соглашение близко к завершению и находится на стадии согласования деталей.

В понедельник также обсудили углубление сотрудничества в рамках коалиции по противоракетной борьбе. В коалицию входят Польша, Украина, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Испания, Швеция, Норвегия, Дания и Нидерланды. Польша присоединилась к программе в сентябре.

По словам заместителя министра национальной обороны, на территории Польши будет расположен высококачественный радар P-18PL, работающий на расстояние 2000 км. Радар будет служить для защиты Польши, стран НАТО и Украины.

В июне сообщалось, что Польша остановила передачу Украине истребителей МиГ-29, поскольку стороны не договорились об использовании и обмене технологиями в сфере беспилотных систем.

Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камиш утверждал, что Киев якобы вышел из договоренностей по беспилотникам.

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