В уряді Польщі заявили про готовність України передати антидронові технології в обмін на два винищувачі МіГ-29. Заступник міністра оборони Цезарій Томчик заявив, що Україна погодилася надати Польщі антидронові технології.

Про це повідомляє RMF24/PAP.

Антидронові технології для Польщі

З понеділка Томчик перебуває в Києві разом із генералом, першим заступником начальника Генштабу Збройних сил Польщі Каролем Домановським. Переговори польської та української сторін зосереджені на військово-промисловій співпраці, а також на трансфері технологій.

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— Україна погодилася передати Польщі технології боротьби з дронами, які нам потрібні, — зазначив заступник міністра національної оборони Польщі.

Вчора Цезарій Томчик заявив, що однією з тем його візиту є можлива передача Україні двох польських винищувачів МіГ-29. Натомість Польща отримає доступ до українських безпілотних технологій та протидії дронам.

За словами Томчика, угода близька до завершення та перебуває на стадії узгодження деталей.

У понеділок також обговорили поглиблення співпраці в рамках коаліції з протиракетної боротьби. До коаліції входять Польща, Україна, Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія, Іспанія, Швеція, Норвегія, Данія та Нідерланди. Польща приєдналася до програми у вересні.

За словами заступника міністра національної оборони, на території Польщі буде розташований високоякісний радар P-18PL, який працює на відстань 2000 км. Радар служитиме для захисту Польщі, країн НАТО та України.

У червні повідомлялося, що Польща зупинила передачу Україні винищувачів МіГ-29, оскільки сторони не домовилися щодо використання та обміну технологіями у сфері безпілотних систем.

Міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш стверджував, що Київ нібито вийшов із домовленостей щодо безпілотників.

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