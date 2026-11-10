Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення війни Україна повинна отримати гарантії безпеки, які дозволять їй почуватися захищеною. Водночас, за його словами, ці механізми мають бути прийнятними і для Росії, інакше вони не зможуть ефективно працювати.

Рубіо розповів про можливі гарантії безпеки для України

Під час спілкування з журналістами, яке транслював DRM News, держсекретаря США запитали, чи розглядає Вашингтон можливість надати Україні гарантії безпеки, подібні до тих, що передбачені статтями 4 і 5 Північноатлантичного договору.

У відповідь Рубіо зазначив, що відповідні консультації тривають, однак остаточного рішення щодо майбутнього механізму безпеки поки немає.

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За його словами, сторони обговорюють різні варіанти гарантій, які могли б діяти після завершення війни.

Очільник Держдепартаменту наголосив, що питання безпеки України залишається одним із центральних у мирному процесі, оскільки без його врегулювання досягти остаточної домовленості буде складно.

Рубіо підкреслив, що Україна має бути впевненою у власній безпеці після війни. Однак водночас майбутні гарантії повинні бути прийнятними для Москви, щоб запропонована система могла функціонувати.

– Необхідне розуміння того, що Україна має почуватись у безпеці після війни. І, очевидно, це має бути чимось, із чим погодиться і Росія, щоб такі гарантії могли працювати… Гарантії безпеки матимуть вирішальне значення для того, щоб Україна могла на щось погодитись. Але при цьому це має бути прийнятним і для Росії, – заявив Рубіо.

На думку держсекретаря, саме надійні гарантії безпеки матимуть вирішальне значення для готовності Києва погодитися на потенційні мирні домовленості.

Журналісти також поцікавилися, чи можуть Сполучені Штати закріпити такі зобов’язання в міжнародному договорі.

Рубіо не виключив такої можливості, проте зауважив, що це питання ще не опрацьоване детально.

Крім того, він звернув увагу на складність процедури ратифікації міжнародних договорів у США.

Нагадаємо, 10 листопада в Абу-Дабі стартували тристоронні переговори за участю України, США та Росії. Це перша зустріч представників трьох країн у такому форматі з лютого 2026 року.

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