В ночь на 11 ноября беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области России, недалеко от Санкт-Петербурга.

Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и OSINT-канал ASTRA.

Атака на порт Усть-Луга 11 ноября: что известно

По словам губернатора Ленинградской области, после атаки дронов зафиксированы попадания в портовой зоне Усть-Луги.

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На месте вспыхнул пожар, к тушению которого привлекли соответствующие службы.

Кроме того, в Усть-Луге произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции. Информацию о масштабах повреждений пока уточняют.

Аналитики ASTRA сообщают, что перед этим в регионе объявили об угрозе атаки беспилотников. Местные жители сообщали о взрывах и работе противовоздушной обороны.

Что известно о порте Усть-Луга

Усть-Луга — один из крупнейших морских торговых портов России на Балтийском море. Он расположен в Финском заливе, примерно в 100–150 км от Санкт-Петербурга.

Порт — важный экспортный узел РФ. Через его терминалы переваливают нефть, нефтепродукты, уголь, серу, минеральные удобрения, газовый конденсат, сжиженный природный газ и контейнерные грузы.

Объект имеет большое экономическое значение для России, в частности благодаря экспорту энергоресурсов.

Пока неизвестно, какие именно объекты портовой инфраструктуры пострадали в результате атаки 11 ноября.

Ранее Силы обороны Украины уже наносили удары по объектам в портовой зоне Усть-Луги.

Так, в начале осени, 1 сентября 2026 года, Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение производственного комплекса Новатак-Усть-Луга в Ленинградской области РФ. После удара на территории предприятия также возник пожар.