Атака на порт Усть-Луга под Петербургом: вспыхнул масштабный пожар
- В ночь против 11 ноября беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области РФ.
- Российский губернатор подтвердил попадание в портовую зону и пожар.
В ночь на 11 ноября беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области России, недалеко от Санкт-Петербурга.
Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и OSINT-канал ASTRA.
Атака на порт Усть-Луга 11 ноября: что известно
По словам губернатора Ленинградской области, после атаки дронов зафиксированы попадания в портовой зоне Усть-Луги.
На месте вспыхнул пожар, к тушению которого привлекли соответствующие службы.
Кроме того, в Усть-Луге произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции. Информацию о масштабах повреждений пока уточняют.
Аналитики ASTRA сообщают, что перед этим в регионе объявили об угрозе атаки беспилотников. Местные жители сообщали о взрывах и работе противовоздушной обороны.
Что известно о порте Усть-Луга
Усть-Луга — один из крупнейших морских торговых портов России на Балтийском море. Он расположен в Финском заливе, примерно в 100–150 км от Санкт-Петербурга.
Порт — важный экспортный узел РФ. Через его терминалы переваливают нефть, нефтепродукты, уголь, серу, минеральные удобрения, газовый конденсат, сжиженный природный газ и контейнерные грузы.
Объект имеет большое экономическое значение для России, в частности благодаря экспорту энергоресурсов.
Пока неизвестно, какие именно объекты портовой инфраструктуры пострадали в результате атаки 11 ноября.
Ранее Силы обороны Украины уже наносили удары по объектам в портовой зоне Усть-Луги.
Так, в начале осени, 1 сентября 2026 года, Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение производственного комплекса Новатак-Усть-Луга в Ленинградской области РФ. После удара на территории предприятия также возник пожар.