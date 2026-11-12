Совет директоров технологического гиганта Nvidia уволил генерального директора компании Дженсена Хуанга.

Поводом для отставки стал громкий скандал вокруг романа Хуанга с китаянкой Элис Хуан, подозреваемой в шпионаже в пользу Пекина.

Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг уходит с должности

63-летний Дженсен Хуанг, являвшийся одним из трех основателей компании в 1993 году и ее единственным неизменным руководителем, оказался под жестким давлением после того, как в воскресенье признался в романтических отношениях с Элис Хуан — бывшим топ-менеджером сингапурской компании Megaspeed International.

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По информации ведущих западных медиа, американские разведывательные ведомства установили, что Элис Хуан якобы была завербована главным разведывательным агентством Китая.

Накануне совет директоров нанял бывшего федерального прокурора Джуна Х. Кима для проведения независимого расследования, а американские законодатели пригрозили вызвать Хуанга в Конгресс повесткой.

Временной исполняющей обязанности CEO назначена финансовый директор Колетт Кресс. В то же время совет директоров, ранее не имевший официального председателя, избрал на эту должность 73-летнего Харви Джонса — многолетнего члена совета и экс-управителя Synopsys Inc.

В самой компании не уточнили, останется ли учредитель в каком-либо статусе в структуре бизнеса.

— Вклад Дженсена в Nvidia значителен. Nvidia является одной из важнейших технологических компаний в мире. Совет директоров и компания благодарят Дженсена за его неоценимый вклад в компанию и отрасль, — говорится в официальном заявлении совета директоров.

На фоне этих новостей акции Nvidia обвалились более чем на 10%.

Хуанг финансировал ключевых игроков отрасли, включая OpenAI, Anthropic и CoreWeave.

В последнее время у Дженсена Хуанга были тесные контакты с президентом США Дональдом Трампом — принимал участие во встречах в Белом доме и летал на борту Air Force One. В понедельник Трамп публично поддержал бизнесмена, назвав его “очень честным человеком”.

Источник : Bloomberg

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