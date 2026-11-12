Рада директорів технологічного гіганта Nvidia звільнила генерального директора компанії Дженсена Хуанга.

Приводом для відставки став гучний скандал навколо роману Хуанга із китаянкою Еліс Хуан, яку підозрюють у шпигунстві на користь Пекіна.

Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг йде з посади

63-річний Дженсен Хуанг, який був одним із трьох засновників компанії у 1993 році та її єдиним незмінним керівником, опинився під жорстким тиском після того, як у неділю зізнався у романтичних стосунках з Еліс Хуан — колишньою топменеджеркою сінгапурської компанії Megaspeed International.

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За інформацією провідних західних медіа, американські розвідувальні відомства встановили, що Еліс Хуан нібито була завербована головним розвідувальним агентством Китаю.

Напередодні рада директорів найняла колишнього федерального прокурора Джуна Х. Кіма для проведення незалежного розслідування, а американські законодавці пригрозили викликати Хуанга до Конгресу повісткою.

Тимчасовою виконувачкою обов’язків CEO призначено фінансову директорку Колетт Кресс. Водночас рада директорів, яка раніше не мала офіційного голови, обрала на цю посаду 73-річного Харві Джонса — багаторічного члена ради та ексочільника Synopsys Inc.

У самій компанії не уточнили, чи залишиться засновник у будь-якому статусі в структурі бізнесу.

— Внесок Дженсена у Nvidia є значним. Nvidia є однією з найважливіших технологічних компаній у світі. Рада директорів та компанія дякують Дженсену за його неоціненний внесок у компанію та галузь, — йдеться в офіційній заяві ради директорів.

На тлі цих новин акції Nvidia обвалилися у понад 10%.

Хуанг фінансував ключових гравців галузі, включно з OpenAI, Anthropic та CoreWeave.

Останнім часом Дженсен Хуанг мав тісні контакти з президентом США Дональдом Трампом — брав участь у зустрічах у Білому домі та літав на борту Air Force One. У понеділок Трамп публічно підтримав бізнесмена, назвавши його “дуже чесною людиною”.

Джерело : Bloomberg

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