Украина может получить от Чехии до 16 учебно-боевых самолетов L-39 Skyfox для борьбы с российскими дронами.

Об этом сообщает чешское издание iDNES.cz со ссылкой на вице-премьер-министра, министра промышленности и торговли Чехии Карела Гавличека.

Чехия может передать Украине 16 самолетов L-39 Skyfox

О возможной передаче дополнительных самолетов Карел Гавличек сообщил после встречи с премьер-министром Украины Сергеем Корецким в Киеве.

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По его словам, договоренность о первых четырех самолетах была достигнута ранее. В ходе новых переговоров стороны обсудили возможность передачи еще 12 самолетов.

— Четыре были подтверждены еще раньше, теперь речь шла о еще 12, и, по предварительным данным, это может получиться, — заявил Гавличек.

Самолеты L-39 Skyfox планируют использовать для борьбы с российскими дронами.

К слову, во время визита в Киев Карел Гавличек вместе с министром энергетики Украины Денисом Шмыгалем открыл украинско-чешский бизнес-форум.

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве в атомной, гидро- и возобновляемой энергетике, после чего посетили атомную электростанцию.

По словам чешского вице-премьера, Денис Шмыгаль показал ему видеозаписи недавних российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Гавличек назвал ситуацию серьезной и заявил, что Чехия готова помочь с восстановлением поврежденной системы передачи электроэнергии.

Кроме того, стороны обсудили расширение добычи газа чешскими компаниями в Украине.

В частности, компания MND, которая уже работает во Львовской области, может получить возможность добывать газ в других регионах Украины. Чехия заинтересована в получении соответствующих лицензий.

По данным СМИ, Карел Гавличек приехал в Киев с делегацией из примерно 100 человек, в основном представителей бизнеса.

По информации чешской стороны, это самая масштабная делегация за всю историю таких визитов.

В ее состав вошли представители энергетических и оборонных компаний, в частности STV Group — единственного в Чехии производителя крупнокалиберных боеприпасов.