Украина нуждается в чешских легких боевых самолетах L-159 для усиления своей противовоздушной обороны и защиты от российских ударных дронов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интерью Чешскому радио.

Украине нужны самолеты L-159

— L-159 мы расцениваем как одну из деталей, которая может помочь Украине уничтожать иранские Шахеды. Это именно для борьбы с этим большим количеством дронов… И поэтому мы бы хотели получить эти самолеты как можно раньше, — отметил глава государства.

Он добавил, что украинские специалисты будут заниматься подбором подходящих самолетов и других моделей.

— Но если Чехия сможет нам предоставить эти самолеты, то следующим шагом (я знаю, что чешский производитель в этом заинтересован) мы пройдем испытания с L-159, а с новейшими моделями этого направления мы сможем затем подписать контракт, и это будет очень выгодно для чешского производителя, — рассказал президент.

Он добавил, что Украина проводила консультации. Зеленский предполагает, что “Чехия хотела бы продавать нам эти новые самолеты”.

Однако нынешнее правительство Чехии и, в частности, премьер-министр Андрей Бабиш, заявляли, что не предоставят и не продадут Украине самолеты L-159.

Компания-производитель готова предложить другие самолеты — L-39NG, известные как L-39 Skyfox, если кто-то сможет купить их для Украины.

Напомним, чешская авиастроительная компания Aero сообщила о невозможности производства новых самолетов L-159 из-за проблем с поставками отдельных комплектующих.

В то же время компания готова предложить альтернативу — передать Украине имеющиеся самолеты L-39 Skyfox.

