Европейская Комиссия готовит 22-й пакет санкций против России и предложения по финансовой поддержке Украины в 2027 году. Обе инициативы должны подать на следующее заседание Европейского совета, которое состоится 26-27 ноября.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом саммита Европейского политического сообщества в Дублине.

22-й пакет санкций против РФ и поддержка Украины

По ее словам, Еврокомиссия работает над двумя важными направлениями поддержки Украины: усилением санкционного давления на Россию и обеспечением финансовых потребностей Киева в следующем году.

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— Мы готовим 22-й пакет санкций. Кроме того, мы как Европейская Комиссия готовим предложение, как обеспечить финансовые потребности Украины в 2027 году. Мы представим и пакет санкций, и предложение о финансировании на следующее заседание Европейского совета, — сказала фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии также поздравила проведение мирных переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби. Она подчеркнула, что участие европейских представителей в переговорах важно для защиты интересов Европы и Украины.

Президент Еврокомиссии также поздравила проведение мирных переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби. Она подчеркнула, что участие европейских представителей в переговорах важно для защиты интересов Европы и Украины.

По словам фон дер Ляйен, президент Владимир Зеленский просил, чтобы европейцы присутствовали на переговорах.

– Я искренне поздравляю мирные переговоры в Абу-Даби. И хорошо, что европейцы были представлены на этих переговорах, чтобы защищать наши интересы, а также потому, что попросил об этом президент Зеленский, – заявила она.

Урсула фон дер Ляйен заверила, что Европа продолжит поддерживать Украину как во время войны, так и в мирное время.

Фон дер Ляен также сообщила, что лидеры ЕС обсудят ход мирных переговоров в Абу-Даби на полях саммита в Дублине.

Напомним, 11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов завершился второй раунд двухдневных переговоров в трехстороннем формате Украина – США – Россия.

11 ноября послы ЕС согласовали введение санкций против 145 физических и юридических лиц, причастных к деятельности финансовой системы России, сети теневого флота и кампаний по дезинформации.

Источник : Радио Свобода

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