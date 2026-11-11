Послы ЕС в среду, 11 ноября, согласовали введение санкций против 145 физических и юридических лиц, причастных к деятельности финансовой системы России, сети теневого флота и кампаний по дезинформации.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник среди европейских дипломатов.

Послы ЕС ввели новые санкции против РФ

Ожидается, что министры иностранных дел стран ЕС утвердят эти санкционные списки на заседании в понедельник, 16 ноября. После публикации в Официальном журнале ЕС они вступят в силу.

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Новые ограничения касаются двух основных санкционных режимов: главного режима ЕС, направленного на защиту территориальной целостности Украины, в рамках которого уже введено около 4 500 санкционных ограничений, и режима противодействия гибридной деятельности.

Еще одно лицо или организацию внесли в санкционный список в рамках третьего режима, направленного на противодействие кибератакам.

По словам источников, в рамках основного санкционного режима послы согласовали внесение в список 113 физических и юридических лиц. Среди них — 50 российских банков, участники и посредники деятельности теневого флота РФ, энергетические компании и новые представители российского бизнеса.

В рамках режима противодействия гибридной деятельности в санкционный список согласовали добавить 31 физическое и юридическое лицо, причастное к иностранным кампаниям по манипулированию информацией.

Один из источников сообщил, что новые санкции в рамках этого режима стали ответом на попытку атаки беспилотником на аэропорт Лейпциг/Галле в Германии. Берлин возложил ответственность за этот инцидент на Москву.

Россия неоднократно отрицала свою причастность к гибридной войне, диверсионным операциям в странах НАТО или подготовке какого-либо противостояния.

Напомним, в октябре послы государств Евросоюза договорились расширить санкционный список, включив в него 743 физических лица и 826 компаний, связанных с российским оборонно-промышленным комплексом.

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