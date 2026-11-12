ЄС готує 22-й пакет санкцій проти РФ та фінансування України на 2027 рік – фон дер ЛяєнДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Єврокомісія готує 22-й пакет санкцій проти Росії.
- ЄС також розробляє пропозицію щодо фінансування України на наступний рік.
- Фон дер Ляєн привітала переговори в Абу-Дабі та підтвердила підтримку України.
Європейська Комісія готує 22-й пакет санкцій проти Росії та пропозиції щодо фінансової підтримки України у 2027 році. Обидві ініціативи мають подати до наступного засідання Європейської ради, яке відбудеться 26–27 листопада.
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед початком саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні.
22-й пакет санкцій проти РФ та підтримка України
За її словами, Єврокомісія працює над двома важливими напрямами підтримки України: посиленням санкційного тиску на Росію та забезпеченням фінансових потреб Києва наступного року.
— Ми готуємо 22-й пакет санкцій. Крім того, ми, як Європейська Комісія, готуємо пропозицію, як забезпечити фінансові потреби України у 2027 році. Ми представимо і пакет санкцій, і пропозицію щодо фінансування до наступного засідання Європейської ради, — сказала фон дер Ляєн.
Президентка Єврокомісії також привітала проведення мирних переговорів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі. Вона зауважила, що участь європейських представників у перемовинах важлива для захисту інтересів Європи та України.
Президентка Єврокомісії також привітала проведення мирних переговорів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі. Вона наголосила, що участь європейських представників у перемовинах важлива для захисту інтересів Європи та України.
За словами фон дер Ляєн, президент Володимир Зеленський просив, щоб європейці були присутні на переговорах.
– Я щиро вітаю мирні переговори в Абу-Дабі. І добре, що європейці були представлені на цих переговорах, щоб захищати наші інтереси, а також тому, що про це попросив президент Зеленський, – заявила вона.
Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Європа продовжить підтримувати Україну як під час війни, так і в мирний час.
Фон дер Ляєн також повідомила, що лідери ЄС обговорять перебіг мирних переговорів в Абу-Дабі на полях саміту в Дубліні.
Нагадаємо, 11 листопада в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів завершився другий раунд дводенних переговорів у тристоронньому форматі Україна – США – Росія.
11 листопада посли ЄС погодили введення санкцій проти 145 фізичних та юридичних осіб, причетних до діяльності фінансової системи Росії, мережі тіньового флоту та кампаній з дезінформації.