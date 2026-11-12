Європейська Комісія готує 22-й пакет санкцій проти Росії та пропозиції щодо фінансової підтримки України у 2027 році. Обидві ініціативи мають подати до наступного засідання Європейської ради, яке відбудеться 26–27 листопада.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед початком саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні.

22-й пакет санкцій проти РФ та підтримка України

За її словами, Єврокомісія працює над двома важливими напрямами підтримки України: посиленням санкційного тиску на Росію та забезпеченням фінансових потреб Києва наступного року.

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— Ми готуємо 22-й пакет санкцій. Крім того, ми, як Європейська Комісія, готуємо пропозицію, як забезпечити фінансові потреби України у 2027 році. Ми представимо і пакет санкцій, і пропозицію щодо фінансування до наступного засідання Європейської ради, — сказала фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії також привітала проведення мирних переговорів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі. Вона зауважила, що участь європейських представників у перемовинах важлива для захисту інтересів Європи та України.

Президентка Єврокомісії також привітала проведення мирних переговорів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі. Вона наголосила, що участь європейських представників у перемовинах важлива для захисту інтересів Європи та України.

За словами фон дер Ляєн, президент Володимир Зеленський просив, щоб європейці були присутні на переговорах.

– Я щиро вітаю мирні переговори в Абу-Дабі. І добре, що європейці були представлені на цих переговорах, щоб захищати наші інтереси, а також тому, що про це попросив президент Зеленський, – заявила вона.

Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Європа продовжить підтримувати Україну як під час війни, так і в мирний час.

Фон дер Ляєн також повідомила, що лідери ЄС обговорять перебіг мирних переговорів в Абу-Дабі на полях саміту в Дубліні.

Нагадаємо, 11 листопада в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів завершився другий раунд дводенних переговорів у тристоронньому форматі Україна – США – Росія.

11 листопада посли ЄС погодили введення санкцій проти 145 фізичних та юридичних осіб, причетних до діяльності фінансової системи Росії, мережі тіньового флоту та кампаній з дезінформації.

Джерело : Радіо Свобода

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