Есть договоренность о подготовке нового обмена пленными — Зеленский
- Владимир Зеленский подтвердил договоренность о подготовке нового обмена пленными по итогам переговоров в Абу-Даби.
- Стороны также обсудили гарантии безопасности и возможные форматы дальнейшей работы с участием представителей Европы.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что на переговорах в Абу-Даби была достигнута договоренность о проведении нового обмена пленными.
Об этом глава государства заявил по итогам второго дня переговоров в среду, 11 ноября.
Достигнута договоренность о проведении обмена пленными
— Важная гуманитарная договоренность о подготовке нового обмена, — отметил Зеленский после доклада, который он получил от украинской переговорной команды.
Он добавил, что стороны также обсудили подходы к обеспечению безопасности и более широкие форматы работы с участием представителей Европы.
— Далее американские представители едут в Россию, и после этого разговора мы еще раз скоординируем позиции и определим, какие следующие шаги возможны. Встречаемся с ними завтра в Дублине. Украинский приоритет — как можно скорее завершить войну достойным миром, — подчеркнул Зеленский.
Кушнер и Умеров подтвердили договоренность об обмене
Представитель Дональда Трампа Джаред Кушнер подтвердил, что во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби Украина и Россия договорились провести масштабный обмен военнопленными. Стороны согласовывают количество людей, которые будут освобождены.
Об этом он сообщил на брифинге по итогам переговоров в Абу-Даби в среду, 11 ноября.
– Одним из положительных результатов является договоренность о проведении масштабного гуманитарного освобождения удерживаемых лиц, точные цифры мы согласуем завтра, – сказал представитель Трампа.
Глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, возглавляющий украинскую переговорную делегацию, выразил благодарность американским спецпосланникам.
По его словам, в течение последних месяцев переговоры позволили достичь существенного прогресса, в частности в вопросе обмена военнопленными.
– В этот раз также обмен. Точное количество, как упомянул Джаред, будет сообщено позже, – добавил Умеров.
Напомним, после первого дня переговоров в Абу-Даби 10 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает на масштабный обмен военнопленными с Россией. Речь шла о возможном формате 1000 на 1000 или 1500 на 1500 человек.
11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов завершились двухдневные трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, США и России.
Последний раунд переговоров длился чуть менее двух часов.
В четверг Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют приехать в Москву, где проведут переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
После встречи в Москве американские представители отправятся в Дублин на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.