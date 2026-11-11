Президент Владимир Зеленский подтвердил, что на переговорах в Абу-Даби была достигнута договоренность о проведении нового обмена пленными.

Об этом глава государства заявил по итогам второго дня переговоров в среду, 11 ноября.

Достигнута договоренность о проведении обмена пленными

— Важная гуманитарная договоренность о подготовке нового обмена, — отметил Зеленский после доклада, который он получил от украинской переговорной команды.

Он добавил, что стороны также обсудили подходы к обеспечению безопасности и более широкие форматы работы с участием представителей Европы.

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— Далее американские представители едут в Россию, и после этого разговора мы еще раз скоординируем позиции и определим, какие следующие шаги возможны. Встречаемся с ними завтра в Дублине. Украинский приоритет — как можно скорее завершить войну достойным миром, — подчеркнул Зеленский.

Кушнер и Умеров подтвердили договоренность об обмене

Представитель Дональда Трампа Джаред Кушнер подтвердил, что во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби Украина и Россия договорились провести масштабный обмен военнопленными. Стороны согласовывают количество людей, которые будут освобождены.

Об этом он сообщил на брифинге по итогам переговоров в Абу-Даби в среду, 11 ноября.

– Одним из положительных результатов является договоренность о проведении масштабного гуманитарного освобождения удерживаемых лиц, точные цифры мы согласуем завтра, – сказал представитель Трампа.

Глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, возглавляющий украинскую переговорную делегацию, выразил благодарность американским спецпосланникам.

По его словам, в течение последних месяцев переговоры позволили достичь существенного прогресса, в частности в вопросе обмена военнопленными.

– В этот раз также обмен. Точное количество, как упомянул Джаред, будет сообщено позже, – добавил Умеров.

Напомним, после первого дня переговоров в Абу-Даби 10 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает на масштабный обмен военнопленными с Россией. Речь шла о возможном формате 1000 на 1000 или 1500 на 1500 человек.

11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов завершились двухдневные трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, США и России.

Последний раунд переговоров длился чуть менее двух часов.

В четверг Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют приехать в Москву, где проведут переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

После встречи в Москве американские представители отправятся в Дублин на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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