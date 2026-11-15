Эстонская служба внутренней безопасности подтвердила, что российская военная разведка ГРУ стоит за попыткой диверсии на оборонном предприятии Threod Systems, занимающемся производством беспилотников.

В ответ на инцидент Эстония решила закрыть все пункты пропуска на границе с Россией.

Об этом сообщили издания ERR.ee та министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в социальной сети X.

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Попытка диверсии на оборонном предприятии Эстонии

По данным эстонских стражей порядка, 14 ноября около 03:06 злоумышленники пытались устроить взрыв и поджечь здание компании Threod Systems.

Как установили спецслужбы, организовать нападение приказала российская военная разведка ГРУ.

Однако реализовать задуманное диверсантам не удалось. Предприятие не получило значительных повреждений благодаря надлежащей подготовке к возможным угрозам и оперативным действиям охранника.

В результате инцидента никто не пострадал. Подозреваемые уже задержаны, по факту попытки диверсии открыто уголовное производство.

Глава эстонского МИД подчеркнул, что Россия продолжает использовать диверсии и устрашения для дестабилизации европейских государств и ослабления поддержки Украины.

– Это очередной пример того, как Россия использует диверсии и принуждение, чтобы дестабилизировать наши общества, посеять страх и отвлечь внимание от поддержки Украины, – говорится в его сообщении на социальной платформе X.

По словам Тсахкны, Эстония вместе с международными партнерами будет работать над разоблачением и привлечением к ответственности причастных к таким действиям.

В то же время Таллин продолжит усиливать санкционное давление на Москву, вводить ограничения на въезд и содействовать международной изоляции России, пока она не прекратит агрессию против Украины.

Эстония закроет границу с Россией с 1 декабря

После попытки диверсии на оборонном предприятии эстонские власти приняли решение закрыть все пункты пропуска на границе с РФ.

Как сообщил министр иностранных дел Маргус Тсахкна, ограничения начнут действовать с 1 декабря.

Глава МИД пояснил, что таким образом Эстония реагирует на враждебные действия России и стремится снизить возможности Москвы для организации диверсий на своей территории.

Кроме того, закрытие пограничных переходов должно усилить контроль за соблюдением санкций и предотвратить их обход.

Тсахкна подчеркнул, что любые попытки России запугать Эстонию или подорвать ее безопасность будут иметь соответствующие последствия.

По словам министра, о решении закрыть границу он уже проинформировал коллег из Финляндии, Латвии и Литвы.

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