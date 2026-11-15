В Эстонии после попытки поджога оборонного предприятия закрывают границу с РФДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Эстония объявила о намерении закрыть пограничные переходы с Россией после попытки нападения на оборонное предприятие.
- Эстонские спецслужбы связывают инцидент с российской военной разведкой и сообщают о задержании подозреваемых.
- Власти страны объяснили, как будущие пограничные ограничения должны повысить безопасность и усилить противодействие обходу санкций.
Эстонская служба внутренней безопасности подтвердила, что российская военная разведка ГРУ стоит за попыткой диверсии на оборонном предприятии Threod Systems, занимающемся производством беспилотников.
В ответ на инцидент Эстония решила закрыть все пункты пропуска на границе с Россией.
Об этом сообщили издания ERR.ee та министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в социальной сети X.
Попытка диверсии на оборонном предприятии Эстонии
По данным эстонских стражей порядка, 14 ноября около 03:06 злоумышленники пытались устроить взрыв и поджечь здание компании Threod Systems.
Как установили спецслужбы, организовать нападение приказала российская военная разведка ГРУ.
Однако реализовать задуманное диверсантам не удалось. Предприятие не получило значительных повреждений благодаря надлежащей подготовке к возможным угрозам и оперативным действиям охранника.
В результате инцидента никто не пострадал. Подозреваемые уже задержаны, по факту попытки диверсии открыто уголовное производство.
Глава эстонского МИД подчеркнул, что Россия продолжает использовать диверсии и устрашения для дестабилизации европейских государств и ослабления поддержки Украины.
– Это очередной пример того, как Россия использует диверсии и принуждение, чтобы дестабилизировать наши общества, посеять страх и отвлечь внимание от поддержки Украины, – говорится в его сообщении на социальной платформе X.
По словам Тсахкны, Эстония вместе с международными партнерами будет работать над разоблачением и привлечением к ответственности причастных к таким действиям.
В то же время Таллин продолжит усиливать санкционное давление на Москву, вводить ограничения на въезд и содействовать международной изоляции России, пока она не прекратит агрессию против Украины.
Эстония закроет границу с Россией с 1 декабря
После попытки диверсии на оборонном предприятии эстонские власти приняли решение закрыть все пункты пропуска на границе с РФ.
Как сообщил министр иностранных дел Маргус Тсахкна, ограничения начнут действовать с 1 декабря.
Глава МИД пояснил, что таким образом Эстония реагирует на враждебные действия России и стремится снизить возможности Москвы для организации диверсий на своей территории.
Кроме того, закрытие пограничных переходов должно усилить контроль за соблюдением санкций и предотвратить их обход.
Тсахкна подчеркнул, что любые попытки России запугать Эстонию или подорвать ее безопасность будут иметь соответствующие последствия.
По словам министра, о решении закрыть границу он уже проинформировал коллег из Финляндии, Латвии и Литвы.