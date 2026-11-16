ЕС ввел санкции против 113 человек и компаний РФ: в списке Wildberries, банки и НПЗДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- ЕС ввел санкции против 12 физических лиц и 101 компании.
- В список вошли основательница Wildberries Татьяна Ким, около 50 российских банков и финансовых учреждений.
- Ограничения затронули российские НПЗ, нефтегазовые компании, платежный сервис ЮMoney.
Европейский Союз расширил санкции против России, добавив еще 12 физических и 101 юридическое лицо. Ограничения направлены на сокращение доходов Кремля от энергетики, банковского сектора и торговли нефтью.
Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Новые санкции ЕС против России: кого внесли в списки
16 ноября Совет ЕС принял два отдельных решения о расширении санкций против России.
В рамках первого решения ограничения ввели в отношении 113 человек и компаний: 12 физических и 101 юридического лица. Они связаны с экономическими секторами, обеспечивающими значительные поступления в российский бюджет и поддерживающими работу так называемого теневого флота.
В список попали почти 50 российских банков (НС Банк, Первоуральскбанк, Русский Народный Банк, РФК-Банк, Альфа-Банк и т.д.) и финучреждений.
Также под санкциями оказались представители российского рынка электронной коммерции. В частности, ограничения ввели против основательницы и единственного акционера Wildberries Татьяны Ким, а также предпринимателя, контролирующего мажоритарную долю в компании Ozon. Под санкциями оказался и платежный сервис ЮMoney.
Санкционный список включает и российский нефтегазовый и энергетический секторы. Среди предприятий, против которых были введены ограничения, — Московский, Омский, Киришский, Хабаровский, Орский, Ильский и Саратовский нефтеперерабатывающие заводы, Новошахтинский завод нефтепродуктов, компании Газпром нефтехим Салават, ТАИФ-НК и Славянск ЭКО.
В санкционный список внесли и компании из ряда стран, в том числе Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Сейшельских Островов и Омана, покупающих российскую нефть. Санкции также коснулись предпринимателей, владеющих судами и использующих их для незаконной транспортировки российской нефти.
Также под санкции оказались: генеральный директор Тувинской энергетической промышленной корпорации Руслан Байсаров; Сергей Гриб – владелец компании Омега Энерджи (Omega Energy), занимающейся торговлей нефтепродуктами, а также совладелец Ильского НПЗ и судоходной компании Legacy Marine; собственник и акционеры нефтеперерабатывающей компании Славянск ЭКО.
Отдельно ЕС ввел санкции против российских менеджеров и владельцев нефтяных и судоходных структур – Игоря Конфино и Даниила Мосина.
Также ограничения коснулись предпринимателя Сергея Матвиенко, сына главы Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.
Санкции ЕС подразумевают замораживание активов для всех физических и юридических лиц. Гражданам и компаниям Евросоюза запрещено прямо или косвенно предоставлять им средства или экономические ресурсы.
Для физических лиц также действует запрет на въезд в страны Евросоюза и транзит через их территорию.
Ранее министры иностранных дел пяти государств ЕС обратились в Еврокомиссию по усилению санкций против российской криптосети, которые Россия использует для обхода ограничений.