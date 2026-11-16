Европейский Союз расширил санкции против России, добавив еще 12 физических и 101 юридическое лицо. Ограничения направлены на сокращение доходов Кремля от энергетики, банковского сектора и торговли нефтью.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Новые санкции ЕС против России: кого внесли в списки

16 ноября Совет ЕС принял два отдельных решения о расширении санкций против России.

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В рамках первого решения ограничения ввели в отношении 113 человек и компаний: 12 физических и 101 юридического лица. Они связаны с экономическими секторами, обеспечивающими значительные поступления в российский бюджет и поддерживающими работу так называемого теневого флота.

В список попали почти 50 российских банков (НС Банк, Первоуральскбанк, Русский Народный Банк, РФК-Банк, Альфа-Банк и т.д.) и финучреждений.

Также под санкциями оказались представители российского рынка электронной коммерции. В частности, ограничения ввели против основательницы и единственного акционера Wildberries Татьяны Ким, а также предпринимателя, контролирующего мажоритарную долю в компании Ozon. Под санкциями оказался и платежный сервис ЮMoney.

Санкционный список включает и российский нефтегазовый и энергетический секторы. Среди предприятий, против которых были введены ограничения, — Московский, Омский, Киришский, Хабаровский, Орский, Ильский и Саратовский нефтеперерабатывающие заводы, Новошахтинский завод нефтепродуктов, компании Газпром нефтехим Салават, ТАИФ-НК и Славянск ЭКО.

В санкционный список внесли и компании из ряда стран, в том числе Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Сейшельских Островов и Омана, покупающих российскую нефть. Санкции также коснулись предпринимателей, владеющих судами и использующих их для незаконной транспортировки российской нефти.

Также под санкции оказались: генеральный директор Тувинской энергетической промышленной корпорации Руслан Байсаров; Сергей Гриб – владелец компании Омега Энерджи (Omega Energy), занимающейся торговлей нефтепродуктами, а также совладелец Ильского НПЗ и судоходной компании Legacy Marine; собственник и акционеры нефтеперерабатывающей компании Славянск ЭКО.

Отдельно ЕС ввел санкции против российских менеджеров и владельцев нефтяных и судоходных структур – Игоря Конфино и Даниила Мосина.

Также ограничения коснулись предпринимателя Сергея Матвиенко, сына главы Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

Санкции ЕС подразумевают замораживание активов для всех физических и юридических лиц. Гражданам и компаниям Евросоюза запрещено прямо или косвенно предоставлять им средства или экономические ресурсы.

Для физических лиц также действует запрет на въезд в страны Евросоюза и транзит через их территорию.

Ранее министры иностранных дел пяти государств ЕС обратились в Еврокомиссию по усилению санкций против российской криптосети, которые Россия использует для обхода ограничений.

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